NASA: Vzorky hornin na Marsu by mohly naložit dvě helikoptéry

Helikoptéra Ingenuity na Marsu předčila očekávání NASA, autonomnímu letounu se povedlo již mnohokrát letět nad povrchem Rudé planety a pořídit například fotografie krytu a padáku přistávacího modulu roveru Perseverance . Úspěchy Ingenuity otevřely nové možnosti a přiměly kosmickou agenturu NASA udělat změny v plánu projektu Mars Sample Return, který zastřešuje návrat vzorků hornin sbíraných roverem v kráteru Jezero z Marsu zpět na Zemi.





Při návratové misi NASA využije k přepravě vzorků samotný Perseverance a také vyšle dvě helikoptéry vytvořené po vzoru Ingenuity. Původní plán projektu počítal s vozítkem Sample Fetch Rover vyvinutého ve spolupráci s ESA. To mělo mít za úkol vzorky vyzvednout a odnést je zpět k raketě, jež by cenný náklad následně vynesla k sondě Earth Return Orbiter. Konstrukce roveru se ale v průběhu vývoje stala příliš rozměrnou na to, aby se společně s návratovou raketou vměstnala do jednoho přistávacího modulu. NASA by proto musela použít přistávací moduly dva , což by zdražilo misi.





Levnější varianta přichází v úvahu po testovacím provozu helikoptéry Ingenuity, která předpokládá, že rover Perseverance zůstane funkční až do roku 2030, kdy by na Mars měl dorazit přistávací modul pro návrat vzorků. Perseverance by měl za úkol dojet až k přistávacímu modulu a přivézt 30 vzorků hornin z Marsu, které budou naloženy na návratovou raketu.





Pokud by se s roverem něco stalo a již nebyl schopen pohybu, přišly by na scénu dvě helikoptéry, které by pro vzorky přiletěly a dopravily by je k přistávacímu modulu. Helikoptéry budou oproti Ingenuity vylepšeny o kola ve spodní části, které jim umožní dojet až k vzorkům a vyzvednout je z povrchu Marsu, kam budou vyloženy roverem Perseverance.





Podle slov Thomase Zurbuchena z vědeckého ředitelství NASA ještě před rokem takové možnosti návratu vzorků kosmická agentura neměla k dispozici. Sonda Earth Return Orbiter vyrazí k Marsu v roce 2027, o rok později odstartuje přistávací modul Sample Retrieval Lander. Cenné vzorky z Marsu se ale na Zemi dostanou až v roce 2033, pokud vše půjde podle plánu.