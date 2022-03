NASA začala sestavovat sondu Europa Clipper

Půjde pochopitelně o měsíc Europa, k němuž se vydá již dobře známá mise Europa Clipper, pro kterou si již SpaceX může pomalinku chystat raketu Falcon Heavy . Původně byla totiž sonda plánována pro vypuštění pomocí SLS, ale jak potvrzují i nedávno zveřejněné náklady SLS na měsíční mise , NASA by za takový start utratila příliš mnoho. Služby SpaceX mohou vyjít mnohem levněji, a to na cca 180 milionů dolarů, a to je doslova řádově nižší cena, přičemž jedním z důvodů opuštění SLS byly i průtahy při jeho vývoji.