Nastupuje NIC Killer E3100 pro 2,5Gb/s Ethernet

Kontroler Killer E3000 od River Networks přišel na trh loni a letos jej nahradí model E3100, přičemž ani tak nejde o to, co přináší nového, jako spíše o to, kdy se trh konečně odpoutá od 1Gb/s Ethernetu, který je tu už velice dlouho a bohužel ani v jeho případě se nedá říci, že by představoval samozřejmou výbavu, a to zvláště v případě směrovačů/routerů.