Návrat 3Dfx pod investiční společností Jansen Products? Legrace pokračuje

Stále je nejpravděpodobnější že si někdo z lidí jen utahuje, i když je třeba říci, že vzhledem k nejnovějším informacím by už šlo připustit opak. Jak bylo ostatně řečeno ve včerejší aktualitě , návrat společnosti 3Dfx skutečně je možný, jen ne coby výrobce grafických čipů. Jednak je tu totiž ona nezanedbatelná časová propast a pak také to, že důležité know-how si hned po krachu v roce 2000 převzala NVIDIA, čili 3Dfx by v podstatě ani neměla na co navázat.

Hlásí se jistá společnost Jansen Products (že by vedlejší aktivita Jensena Huanga?), která se prý řadí mezi mladé investiční firmy ze San Franciska. Ta měla 23. července převzít aktiva firmy 3Dfx a chce využívat její značku pro výrobu nových grafických karet, ale také jiných produktů jako chytrých telefonů, televizorů a zvukových sestav.

Ona mladá společnost Jansen Products je ale zřejmě tak mladá, že o ní ještě ani neexistují záznamy. Přepokládejme ale na moment, že existuje a skutečně převzala značku 3Dfx. Mohla by tak už během následující zimy vyslat na trh grafické karty a jinou elektroniku? Bezesporu ano, pokud by ovšem šlo o produkty od některého z OEM výrobců, který by novopečené 3Dfx umožnil si na ně přilepit své logo a prodávat je tak na trhu.

Někdo se zřejmě snaží tuto legrácku vytěžit až na dřeň.



Ceny souvisejících / podobných produktů: