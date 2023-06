Návrh specifikací PCIe 7.0 je tady, ve variantě x16 přinese 512 GB/s

Rozhraní PCI-Express se stále zrychluje a zatímco dnes se dostáváme na PCIe Gen 5.0, už jsou hotové specifikace jeho nástupce, PCIe Gen 6.0. PCI-SIG ale myslí ještě dál do budoucnosti, a tak se objevuje návrh specifikací pro rozhraní PCIe Gen 7.0. Jak už je obvyklé, proti předchozí generaci se má opět zvýšit přenosová rychlost na dvojnásobek. Zatímco původní první generace měla na jednu linku jen 500 MB/s a slot x16 tehdy nabídl 8 GB/s, tohle dnes nabídne jediná linka PCIe Gen 5.0.



Zatímco prvních 5 generací používalo signalizaci NRZ, od PCIe Gen 6.0 se přechází na PAM4. Díky tomu se zdvojnásobila datová propustnost, aniž by se zvýšily takty. Tentokrát se signalizace nemění, takže se frekvence budou opět zvyšovat. Nová generace má stále dosahovat vysoké spolehlivosti a nízkých latencí, vylepšit se má energetická efektivita a zajištěna má být zpětná kompatibilita se všemi předchozími generacemi. Otázkou pochopitelně je, jak se tyto změny projeví v praxi, neboť to opět zvýší požadavky na co nejkvalitnější výrobu, aby bylo umožněno spolehlivě dosahovat tak vysokých výkonů.



Další otázkou je, k čemu vůbec další navýšení bude. Mnozí se nad tím jistě pozastaví, protože ačkoli maximální rychlosti rostou, praktické vlivy na výkon jsou už nějakou dobu poněkud malé až žádné. U grafických karet nejnovější rozhraní nepřináší zásadní změnu výkonu a ačkoli v benchmarcích jsou nová SSD s PCIe Gen 5.0 2krát rychlejší, ani zde to pro praktické nasazení nemá výrazný dopad.