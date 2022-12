Největší evropská baterie s 98MW/196MWh s Megapacky Tesly spuštěna s předstihem

Společnost Harmony Energy Limited postavila ve Velké Británii největší evropskou baterii, projekt Pillswood . Využití zde našly akumulátory Tesla Megapack v 2hodinové konfiguraci. To znamená, že pod plným zatížením mají zvládnout dodávat elektrickou energii po dobu 2 hodin. Není-li zatížení tak vysoké (není-li nedostatek energie tak výrazný), doba dodávky pochopitelně může významně narůst. Akumulátor byl spuštěn v minulém týdnu s předstihem několika měsíců. Válka na Ukrajině a její dopady na evropskou energetiku jsou v souvislosti s přicházející zimou velkými strašáky, a tak baterie běží už od listopadu, zatímco měla být spuštěna ve dvou fázích, a to v prosinci 2022 a březnu 2023.



Britským občanům by toto mělo zajistit trochu více jistoty, že bude v případě nutnosti nadále k dispozici elektrická energie (pokud bude v případě nouze o plyn potřeba odstavit plynové elektrárny). Nelze od toho však čekat zázraky, protože jde o baterii v konfiguraci 98MW/196MWh. Pod plným výkonem tak může jet jen 2 hodiny, což se pochopitelně může prodloužit, pokud bude odběr nižší než dostupné maximum. Přestože jde o největší evropskou baterku, dle tiskové zprávy by akumulátor měl zvládnout napájet 300 tisíc domácností po dobu 2 hodin (tj. cca 700-750 tisíc lidí). Uvážíme-li, že Velká Británie má 67 milionů obyvatel, stačí to pokrýt jen zhruba 1 % populace. Výkony by docela i seděly, spotřeba přes 300 W na domácnost je realistické číslo.