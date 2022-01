Některé GeForce RTX 3080 Ti s firmwarem z RTX 3090 odemknou výkon 110 MH/s

Grafické karty GeForce RTX 3080 Ti samozřejmě patří mezi LHR, čili mají v sobě zabudovaný omezovač výkonu v Ethash. Ten už sice nefunguje jako dříve, ale o výkonu kolem 110 MH/s si těžaři mohli i tak nechat jen zdát.

Ve skutečnosti tu přitom navazujeme na starší zprávu, dle níž jistý těžař provozující kanál Red Panda Mining objevil jednoduchou techniku pro zvýšení výkonu karet EVGA RTX 3080 Ti o 20 procent, čili na 91 MH/s. Ve skutečnosti na ni měl přijít autor zvaný CryptoDonkeyMiner , ale to není pro nás důležité.

Jde tu především o fakt, že GeForce RTX 3080 Ti může jít ještě výrazně výše, a sice na 110 MH/s, což znamená, že už se v podstatě dostává na plný výkon, jaký by měla bez LHR omezovače. Ve skutečnosti by to možná mohlo být ještě o několik MH/s více vzhledem k tomu, že RTX 3090 dosahuje kolem 124 MH/s a RTX 3080 Ti nemá o moc slabší paměťový subsystém, ale rozdíl už nebude velký.

CryptoMiningDonkey se nyní serveru wccftech ozval , že má nový způsob, jak dosáhnout výkonu 110 MH/s na kartě NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti s využitím jistého BIOSu pro karty RTX 3090 od firmy Dell. Daná RTX 3080 Ti ovšem musí mít především Device ID obsahující číslo 2204 a to se ukazuje jako největší problém. Dle instrukcí přitom stačí prostě jen s využitím potřebných příkazů flashnout na kartu odkazovaný BIOS . Sám CryptoMiningDonkey má ovšem kartu s nevhodným Device ID, takže nemůže tento způsob potvrdit z vlastní zkušenosti.

Pokud má karta nesprávné ID, flash BIOSu by neměl proběhnout, ale stále je tu riziko, že si podobnými pokusy kartu znefunkčníme, zvláště když používáme takovéto nestandardní postupy a flashujeme BIOS, který pro ni není určen.



Flashují tak nyní těžaři hromadně své RTX 3080 Ti a odemykají do té doby nepřístupný výkon? Dle ohlasů ne a vypadá to, že si může polepšit skutečně jen málokdo. Na Redditu se totiž neozval nikdo, kdo by měl RTX 3080 Ti s potřebným ID a když se nad tím jen trošku zamyslíme, bylo by velice podivné, kdyby měl BIOS s 24GB RTX 3090 fungovat na 12GB RTX 3080 Ti. Jak jeden uživatel upozorňuje, pravděpodobně jde o jen malý vzorek karet, které u Dellu vznikly v BIOSu zařízeným osekáním modelů RTX 3090. Ať je to ale jakkoliv, pak tentokrát mají asi těžaři smůlu a o 110 MH/s na RTX 3080 Ti si mohou nechat zdát dál.

Ceny souvisejících / podobných produktů: