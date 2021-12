Nervydrásající štědrodenní odpoledne, NASA zve na start Webbova teleskopu

Vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) či prostě Webb, je už v podstatě přichystán na kosmodromu evropské ESA v Kourou, Francouzské Guyaně, odkud vzlétne pomocí rakety Ariane 5. Dříve byl start plánován na 22. prosince 2021 ve 13:20 našeho času, ale nedávno došlo k dalšímu odkladu kvůli jistým problémům s komunikací mezi teleskopem a raketou Ariane 5. Tyto problémy se už ale evidentně také podařilo vyřešit, neboť NASA už zve veřejnost s konkrétním časem startu.

Snad již konečný termín tak zní 24. prosince v 7:20 EST, čili ve 13:20 CET. O Štědrém dnu se tak ještě před večeří budeme moci usadit a podívat se na to, jak proběhne start Webbova teleskopu na cestě k 2. libračnímu bodu (L2) vzdálenému cca 1,5 milionu kilometrů od Země. Webb tak bude téměř čtyřikrát dál než Měsíc, čili bude v podstatě nedosažitelný a nebude možné k němu vyslat servisní misi tak jako k Hubbleu.

Je tak třeba doufat, že JWST bude fungovat a především že se dokáže správně rozložit na cestě k L2. Nervydrásající tak nebude ani tak samotný start, ostatně Ariane 5 jsou vysoce spolehlivé rakety, ale půjde spíše o to, co tímto startem započne, a sice několikatýdenní let, během nějž se bude rozkládat primární zrcadlo, vystavovat rameno se sekundárním zrcadlem, rozvinovat tepelný štít, antény a celá řada dalších částí. Vše přitom musí fungovat aby NASA nakonec nezjistila, že za 10 miliard dolarů postavila během 24 let jen hromadu vesmírného šrotu.





Twitter, Start budeme moci jako obvykle sledovat na NASA TV , případně je tu Facebook

YouTube, Twitch a

Daily Motion . Na zítřejší den má NASA naplánován ještě briefing pro média a v pátek cca 30 minut po startu odstartuje zpravodajská konference. Tak doufejme, že technika i počasí tentokrát nezklame.

