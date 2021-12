Start teleskopu Jamese Webba opět zpožděn, nový termín je Štědrý den

Teleskop Jamese Webba, který má v budoucnu nahradit dosluhující Hubbleův vesmírný dalekohled, se dočkal dalšího zpoždění svého vynesení do kosmu. Tentokrát se datum startu posunuje nejdříve na 24. prosince tohoto roku, přičemž poslední termín před touto změnou byl stanoven na 22. prosince 2021 ve 13:20 našeho času po kontrole teleskopu vyvolané incidentem, kdy neplánovaně povolila jedna z upínacích objímek a celá observatoř se nebezpečně zachvěla.

Odklad není příliš velkým překvapením, protože v průběhu vývoje a příprav teleskopu došlo k posunutí vynesení do vesmíru již mnohokrát. Přesun na 24. prosince zároveň neznamená, že přímo na Štědrý den teleskop na palubě rakety Ariane 5 skutečně odstartuje, je to pouze nejbližší možný termín. Na teleskopu se mohou objevit další komplikace a problémy, které bude potřeba ještě před uvedením do provozu vyřešit.

NASA v oficiálním vyjádření uvedla, že tým pracující na vývoji vesmírného teleskopu Jamese Webba řeší problém s komunikací mezi teleskopem a systémem jeho nosné rakety Ariane 5, což zapříčinilo toto další zpoždění startu.

Může se tedy stát, že se problém nepovede odstranit tak rychle a teleskop se do vesmíru na Štědrý den nedostane. Jakmile bude ale do kosmu vynesen, zamíří k tzv. druhému Lagrangeovu bodu soustavy Země-Slunce. Další podrobnosti a plány by NASA měla dle svých slov zveřejnit 17. prosince.

Celý projekt kosmického dalekohledu začal už v roce 1996, ale po celou dobu byl vývoj provázen nespočtem komplikací, kdy byl například překročen rozpočet nebo zásadně změněn design. V roce 2020 bylo testování vesmírné observatoře pozastaveno kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a poté bylo stanoveno datum startu na říjen 2021. Po dalších, menších zpožděních by se tedy teleskop Jamese Webba mohl do vesmíru konečně podívat o letošních Vánocích.