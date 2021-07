New Shepard Jeffa Bezose startuje do Vesmíru dnes v 15:00

Blue Origin Jeffa Bezose v raketě New Shepard. Ta má v plánu tuto hranici i překonat a skutečně se tak podívat za hranici Vesmíru.

Před 9 dny se Richard Branson podíval blízko Kármánově hranici, která se považuje za hranici Besmíru. Jeho společnost Virgin Galactic dosáhla výšky 86 km, takže do Vesmíru ještě chybělo 14 km. Dnes se o podobný kousek pokusí společnostJeffa Bezose v raketě New Shepard. Ta má v plánu tuto hranici i překonat a skutečně se tak podívat za hranici Vesmíru.

Let můžete sledovat na sociálních sítích, např. na YouTube. Přenos z Launch Site One v Texasu začne v 13:30 našeho času, tedy 90 minut před samotným letem. Ten je naplánován až na 15:00. V posádce bude samotný Jeff Bezos, jeho bratr Mark, 82letá Wally Funk (pilotka a velvyslankyně dobré vůle) a 18letý Oliver Daemen (syn Joese Daemena, CEO společnosti Somerset Capital Partners). Měl by tak být pokořen rekord o nejmladšího i nejstaršího astronauta ve Vesmíru.

