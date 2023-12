New York Times žalují OpenAI a Microsoft za porušení copyrightu

Umělá inteligence a autorské právo, to je poměrně rozsáhlý problém, protože AI je natrénována na autorských dílech, přičemž ne vždy za ně autoři dostávají zaplaceno. New York Times rovnou i žalobu na OpenAI a Microsoft podalo u Federálního obvodního soudu na Manhattanu. Podle žaloby byl ChatGPT natrénován na milionech autorsky chráněných článcích, přičemž OpenAI za ně nezaplatilo a soupeří s NY Times jeho vlastním obsahem. Připomeňme, že hodnota OpenAI se nyní odhaduje na 80 mld. USD a sám Microsoft do firmy investoval 13 mld. USD.

Žalobou na Microsoft vyhrožoval Elon Musk, neboť chatbot OpenAI ChatGPT byl natrénován i na datech z jeho sociální sítě Twitter (nyní X).

Podle média by tyto dvě společnosti měly být zodpovědné za miliardy škod, které takovým chováním měly způsobit. Problémem je i to, že ChatGPT občas doslovně opakuje části vět z článků, které jsou za paywallem, navíc ani neuvádí zdroje, ze kterých čerpá. Lidem tak začíná stačit odpověď z ChatGPT, aniž by navštívili stránku skutečného zdroje a autora informace. Ten tak přichází o příjmy, zatímco ty plynou do kapsy někomu, kdo vytvořil systém pro jejich "kompilaci" bez toho, aniž by zaplatil podíl skutečnému zdroji.