Newegg Shuffle: zákazníci soutěží o možnost koupit si HW, šance je malá

Obchodníci reagují na nedostatek počítačového hardwaru a především grafických karet či procesorů různými způsoby. Na našem trhu jde jednak o přemrštěné ceny dostupných grafických karet, ať už jde o samotné obchody či scalpery v bazarech a pak o možnost koupit si karty za vcelku přívětivou cenu, ale jako součást hotové desktopové sestavy. Nabídka v renomovaných obchodech existuje, ale ty už dlouhodobě neudávají ceny a ani možnost si kartu předobjednat či rezervovat.

Americký Newegg ale přišel na jiný způsob a spustil akce Shuffle, kde má každý šanci koupit si některou z jinak nedostupných komponent za ještě slušné ceny. Ale jak jsme informovali dříve, i do této nabídky vstupují distributoři , kteří nutí koncové obchody objednávat si s kartami i další zboží, kvůli čemuž pak vznikají balíčky jako:

Gigabyte GeForce RTX 3070 Vision OC + Gigabyte X570 Aorus Elite za $974

Asus Gaming GeForce RTX 3060 + Asus Strix B450-F Gaming II za $639

I když tedy někdo vyhraje možnost pořídit si v obchodě Newegg kartu, obvykle to znamená, že si s ní musí koupit ještě desku, napájecí zdroj či jiný hardware. Losovací akce Shuffle jsou přitom ohlašovány jen pár hodin před samotným losováním, a to obvykle mezi 9. a 12. hodinou (PST) od pondělí do pátku a zákazníci si předem musí vybrat, o co mají zájem. Výherci jsou pak kontaktováni e-mailem, ovšem mají pouze dvě hodiny na to, aby si svůj hardware objednali a poté tato možnost propadne.



Newegg nyní serveru PCMag prozradil, jaký je zájem o tento losovací systém a uvedl, že denně takto soutěží cca 100.000 lidí, čili šance jsou opravdu malé. Newegg přitom počítá s tím, že s akcemi Shuffle bude pokračovat do té doby, než se situace na trhu výrazně zlepší a nyní se spíše chystá tyto akce nabídnout i zákazníkům v jiných zemích, než jen v USA.

