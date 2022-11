Next Gen update pro Zaklínače 3 s podporou ray tracingu přijde 14.12.

Původně byl tento update očekávaný už v průběhu předchozího roku, ale jeho příchod se postupně odkládal dále do budoucna (nejdříve jej dokonce připravovalo jiné vývojářské studio Saber Interactive, než se začátkem předchozího roku v CDPR rozhodli, že jej připraví ve vlastní režii). Primárně půjde o vylepšení pro herní konzole PS5 a Xbox Series X/S (konkrétně se vyzdvihuje zlepšení načítacích dob), ale zkrátka nepřijdou ani hráči na PC, jelikož update by měl na konzolích i PC přinést:

podporu pro ray tracing

zatím blíže nespecifikované modifikace

nový obsah inspirovaný seriálem o Zaklínačovi z produkce Netflixu

podporu pro HDR na PC (ta je zatím oficiálně k dispozici jen u verze pro konzole)

Spekuluje se o tom, že by update mohl přinést také lepší textury, ale to zatím potvrzeno nebylo. Celkově je možné, že hra bude rozšířena/vylepšena ve větší míře, než o jaké se dosud mluvilo, v rámci snahy napravit si u hráčů reputaci po problémech spojených s vydáním Cyberpunku 2077, čemuž by napovídaly i ty opakované posuny termínu vydání. Je ale důležité, že update bude na všech platformách zdarma pro každého stávajícího majitele kopie této hry.

Pokud si říkáte, že 7 let po vydání to na PC třeba jen kvůli ray tracingu už nikdo znovu hrát nebude, mohu za sebe konstatovat, že ačkoli jsem fanoušek světa Zaklínače a tuto hru mám už od roku 2015, stále jsem se do ní pořádně nepustil (po vydání jsem v ní odehrál jen několik málo hodin, ale díky očekávané dlouhé herní době jsem ji pak odložil stranou). Takže když se později objevilo oznámení, že se pracuje na updatu s podporou ray tracingu, bylo rozhodnuto, že si počkám až na něj, abych ji mohl hrát a konečně dohrát v té nejlepší možné verzi. Jinými slovy tento update nepochybně potěší i nemálo uživatelů PC bez ohledu na to, že přichází po tak dlouhé době od vydání. Navíc jde o takový typ hry, že po tolika letech by někdo mohl chtít si ji zahrát znovu, ať už by přišel nějaký nový update nebo ne. Na implementaci ray tracingu jsem zde každopádně docela zvědavý.