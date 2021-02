Nikkei Asia: Apple pracuje s TSMC na pokročilých mikro OLED displejích

Apple pochopitelně potřebuje displeje pro své telefony, tablety i počítače, ovšem v tomto případě jde o jistou technologii micro OLED, která se má uplatit v něčem zcela jiném a novém. A nemusíme chodit daleko, právě nedávno se objevila zpráva, že už snad v příštím roce má přijít na trh VR/AR headset firmy Apple a ten mimo jiné zaujme i rozlišením displejů 8K. Malinké OLED displeje s velice vysokou hustotou pixelů by tak mohly být pro takové zařízení přímo ideální.

Nikkei Asia mluví o vývoji v tajných neoznačených laboratořích firmy Apple v tchaj-wanském městě Taoyuan (západně od Tchaj-pej), přičemž výsledné displeje mají být tvořeny přímo na křemíkových waferech a to je právě důvod spolupráce s TSMC. Zdroj také přímo zmiňuje chystané headsety firmy Apple, v nichž by se výsledné displeje měly používat. Nejde totiž o klasické OLED displeje tvořené pomocí skleněných substrátů, ale právě o micro OLED, což je výrazně odlišná technologie, která umožní, aby displej byl celkově tenčí, měnší i úspornější, což jsou vhodné vlastnosti právě pro headsety.

Dle zdroje serveru Nikkei Asia v této době už probíhá zkušební výroba micro OLED displejů, přičemž než vývoj pokročí do stavu, kdy bude možné spustit masovou produkci, má uplynout ještě několik let. To nám tak zrovna nesedí s výše uvedenou zprávou, která slibuje první headsety od Applu už na příští rok, ale nikde není řečeno, že zrovna ty už mají využít vyvíjené micro OLED.

Výsledné displeje mají mít úhlopříčku či snad hranu kratší než jeden palec (2,54 cm), díky čemuž se jich tak může vejít na jeden 300mm wafer i pár desítek. Počítat se navíc má alespoň z části s využitím již dnes existující výrobní výbavy firmy TSMC. Nakonec se dozvídáme, že Apple rovněž v Taoyuanu pracuje na technologii micro LED, ale o té se zatím nedozvíme vůbec nic dalšího. Uvedeno je však, že Apple najal desítky zkušených inženýrů z tchaj-wanské firmy AU Optronics, známého výrobce panelů, a dále také experty z Japonska a jiných zemí. Ti ale museli dle zdroje souhlasit s velice přísnými podmínkami, dle nichž se ani nemohou setkat s přáteli či známými, kteří pracují ve stejném odvětví.



