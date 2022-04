Nikkei Asia: váznou dodávky litografických strojů pro nové továrny

Firmy investující do nových továren pro výrobu čipů spoléhají na výrobce potřebné výbavy, jako jsou litografické skenery, přičemž každému musí být jasné, že v nejbližších letech bude takových strojů zapotřebí mnoho, což koreluje s probíhající a plánovanou výstavbou. O nové stroje tak bude mít zájem i Intel, Samsung, TSMC či SK hynix, což jsou firmy, které prudce zvýšily své investice do výroby.

Můžeme tu připomenout i informace od Financial Times, které udávají prostě a jednoduše to, že společnost ASML není nafukovací a i když se aktuálně snaží rozšiřovat své výrobní kapacity, je značně závislá na svých dodavatelích, kteří musí udělat to samé, čili jde o běh na dlouhou trať.