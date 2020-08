Nimbus počítá s SSD ExaDrive s kapacitami až 400 TB

Nimbus nabízí dokonce i 50TB a ExaDrive DC, kde ta poslední stojí opravdu hodně vysokých 40.000 USD. V jednom z rozhovorů se nicméně zástupci společnosti nechali slyšet, že bychom se v roce 2021 mohli dočkat kapacity 200 TB a do roku 2023 patrně i 400 TB, což je dnes takřka nepředstavitelné. Pokud bychom navíc počítali s kompresí dat 2,5:1, která je standardem, se kterým se počítá u magnetických pásek používaných k archivaci, tak bychom zde mohli uložit 1 PB dat na jedno jediné SSD 3,5" velikosti. Problémem je, že dnes je spousta dat už i tak komprimovaných, což platí např. pro video. Tam se už velikost nedá nijak výrazně srazit.

Problémem je pochopitelně i cena a životnost. I když by taková SSD mohla svými kapacitami vytlačovat magnetické pásky, otázkou je životnost dlouhodobého uložení dat na SSD, která není na jejich úrovni. Pokud jde o cenu, tam je to rovněž na obou koncích cenového rozsahu. SSD jsou stále ještě násobně dražší než HDD, přičemž HDD jsou zase znatelně dražší než pásky. Např. 12TB pásek vyjde na necelých 5 tisíc Kč, HDD o stejné kapacitě na 8 tisíc, podniková SSD podobné kapacity by vyšla na zhruba 8-10násobek ceny HDD. Nimbus tedy nepředpokládá, že by si tyto technologie mohly snadno konkurovat. Zajímavostí je také to, že jeho 100TB ExaDrive DC má 3072 paměťových čipů, takže jediné SSD takto pojme celých 8 waferů čipů NAND.

