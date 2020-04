Noctua potvrzuje, chladiče pro LGA 115x budou sedět i na LGA 1200

Dobrá zpráva tak je, že bude možné využít starší chladiče, ovšem celkově můžeme očekávat výrazné zvýšení spotřeby nových procesorů a je velká otázka, co to reálně přinese. I "běžné" verze procesorů s TDP 65 W , které se na rozdíl od modelů K s odemknutým násobičem nezměnilo, totiž mohou mít velice vysokou reálnou spotřebu. Méně informovaní uživatelé by pak mohli koukat na slabé výsledky benchmarků přehřívajícího se procesoru a ptát se, jak je možné, že na něj jejich chladič nestačí, když bohatě stačil na 65 W Kaby Lake nebo Skylake.