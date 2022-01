Nová CPU Intel přichází i s dalšími čipsety a přepracovanými chladiči

Nové procesory Alder Lake-S můžeme pochopitelně provozovat i na deskách s čipsetem Z690, ale ty jsou velice drahé a takové Core i5-12400F s maximálními 117 W ani nepotřebuje desku za pět tisíc, která je připravena na dvojnásobnou či ještě vyšší spotřebu odemknutého Core i9 a majitel sestavy ani nemusí využít desku s výbavou zajištěnou čipsetem Z690. Jako obvykle tu ale budou mnohem ekonomičtější volby díky čipsetům Intel H670, B660 a H610.

Spíše ale půjde o B660 či případně H670, neboť H610 nepředstavuje dobrou volbu, a to už jen proto, že nabídne podporu pouze jednoho paměťového kanálu, zatímco zbylé dva čipsety jsou omezeny jako obvykle v rámci přetaktování procesoru a pak mají také horší výbavu z hlediska linek PCI, USB a SATA rozhraní nebo podpory RAID. Nejde o nic tak zásadního, i když některé zákazníky by třeba B660 s jen čtyřmi linkami DMI 4.0 a bez podpory RAIDu na PCIe mohl vyloženě zklamat, takže jako obvykle to závisí na osobních preferencích.

Pokud si ale zvolíme prostou sestavu s jednou grafickou kartou a jedním výkonným SSD napojeným na procesor, desky s B660 by nás neměly zklamat, neboť i tak nabídnou dost rozhraní a linek pro další rozšíření, ale prostě ne tolik jako H670 nebo dokonce Z690.

Můžeme ale počítat s tím, že vzhledem k cenám procesorů, jaké Intel nasadil, si budeme moci pořídit slušné CPU plus desku v ceně, za jakou dnes pořídíme jen samotný procesor Ryzen 5 5600X. Oči se tak nyní obracejí směrem k firmě AMD s otazníkem, co ta s tím hodlá dělat.

My se raději ještě podíváme na nové originální chladiče Intelu, které jsou tři v sérii Laminar, a sice RH1, RM1 a RS1. Odstupňované jsou dle svého výkonu, který určí, k jakým procesorům je Intel přibalí, což značí obrázek výše.

Ukazuje se také, že RH1 vybaveným LED nemusí svítit jen modře (jde o aRGB LED) a mělo by jít zřejmě o ten nejméně hlučný model s 26 dBA. Intel sice označuje RM1 s jeho 39 dBA za tichý, ale vzhledem k takové hodnotě bych si tím nebyl úplně jistý, ale pokud někdo bydlí deset metrů od dálnice, může mu 39 dBA připadat ještě zcela v pořádku, čili je to relativní. Jinak se ale nedozvídáme už nic užitečného, ale zde můžeme zmínit ještě jednu specialitku, a sice procesor Core i5-12490F, který mezi představenými vůbec nefiguruje.







Core i5-12490F je ovšem už dle svého obalu určen pro čínský trh, a to exkluzivně, jak se dozvídáme od je ovšem už dle svého obalu určen pro čínský trh, a to exkluzivně, jak se dozvídáme od VideoCardz . Jedná se o 6C/12T model s takty 3 až 4,6 GHz, což zcela odpovídá modelu 12500, ale 12490F pochopitelně nemá k dispozici iGPU, ale zase na druhou stranu nabízí 20 MB L3 cache a ne 18 MB. Ale právě 18 MB L3 cache je maximum pro čistě šestijádrové Alder Lake-S, takže je zřejmé, že 12490F je ve skutečnosti založen na velkém 16jádrovém čipu, který je ale značně osekán.

