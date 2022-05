Nová M.2 SSD mohou být širší, PCI-SIG rozšířila formát na 25 mm

Organizace PCI-SIG starající se o rozvoj počítačových sběrnic a příslušných formátů už na konci roku 2020 propašovala do specifikací karty M.2, které budou široké už 25 mm namísto obvyklých 22 mm. Starý formát nám nikdo nebere, čili 25 mm široké karty představují jen novou možnost, ne náhradu. Dříve tento přídavek přitom prošel bez povšimnutí široké veřejnosti, ale to už neplatí pro specifikace chystaných desek Gigabyte s čipsety AMD X670 a X670E, které budou mít podporu právě pro M.2 25110 namísto obvyklých 22110.

Není přitom automaticky dáno to, že do pozice pro M.2 22110 či 2280 se širší kartička nevejde, nicméně nelze na to spoléhat, a to zvláště v případě moderních desek, které mají na sobě všemožné kryty. To by pochopitelně šlo odšroubovat, ale pokud bude stát v cestě třeba blízký kondenzátor nebo další slot, pak toho už se nezbavíme.

Dle serveru TechPowerUp ale půjde spíše o přípravu na SSD pro PCIe 5.0, která mohou být větší kvůli zajištění místa pro potřebné komponenty a také kvůli jejich lepšímu chlazení. Z toho by ovšem vyplývalo, že budeme kupovat nová SSD pro nové desky, které by na ně samy měly být připraveny, jak ukazuje i nabídka firmy Gigabyte. S problémy by se tak mohli setkat spíše jen ti, kteří si koupí SSD, jež budou chtít zapojit do staršího systému a takových asi moc nebude a ještě méně jich by se pak mohlo skutečně setkat s tím, že taková SSD se do slotu nevejdou. V ostatních ohledech tu totiž vše zůstane při starém, čili provedení samotného slotu se nezmění, stejně jako způsob uchycení pomocí šroubku, i když ten už bude nahrazován spíše různými mechanismy.