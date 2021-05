Nová roadmap AMD opět ukazuje na Zen 3+, Van Gogh měl být zrušen

Nově zveřejněná roadmap, která sama o sobě až tak nová být nemusí, nám především ukazuje na nástup procesorů Zen 3+, což mají být v tomto případě Rembrandt-H. Další zpráva je ta, že dle zdroje @Broly_X1 byla APU generace Van Gogh zrušena, přičemž to měly být velice úsporné mobilní čipy pro LPDDR5 vybavené jádry Zen 2 a již grafikou Navi 2. Můžeme to ale brát také tak, že nástup těchto čipů, které nemají přímého předchůdce, byl odložen do roku 2022, kdy mají přijít v podobě Dragon Crest, které mají mít ostatně stejnou hlavní výbavu.

- klikněte pro zvětšení -

Je třeba také říci, že tato roadmap zcela odpovídá té, která se objevila už v dubnu a z našeho pohledu je jen dobře, že tu nenalézáme žádné rozpory, samozřejmě až na dodatečnou informaci o zrušených Van Gogh.

Zvědaví pak můžeme být právě na Rembrandt-H, nástupce generace Cezanne-H, a to právě z toho důvodu, že má jít o 6nm čipy s jádry Zen 3+. Rembrandt-H by logicky měly nastoupit po nových CPU Ryzen pro desktopy, čili Warhol a jde o další indicii, že tyto rovněž 6nm procesory se Zen 3+ by letos opravdu měly přijít na trh. Další možnost, která připadá v úvahu, je jejich zrušení a uspíšení nástupu generace Raphael (5nm Zen 4), ovšem že by ta mohla díky tomu nastoupit ještě letos či alespoň na začátku příštího roku, to je ta nejméně pravděpodobná možnost.

Uvidíme, zda nám něco z toho Lisa Su potvrdí, či vyvrátí během své computexové prezentace, která začne 1. června ve 4 hodiny ráno našeho času.



