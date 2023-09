Nová sága Zaklínače: už téměř 260 vývojářů, Cyberpunk 2077: další rozšíření nebude

Polaris, měla by odstartovat novou trilogii a je vyvíjena v Unreal Enginu 5, zatím není k dispozici mnoho informací. Ze zprávy s posledními finančními výsledky CDPR jsme se ale přece jen něco nového dozvěděli. Předně jde o to, jak se stupňuje intenzita vývoje, jelikož koncem července na této hře pracovalo už téměř 260 vývojářů, což se blíží tomu, kolik jich pracovalo na velkém rozšíření O nově připravované hře ze světa Zaklínače, jež má kódové označení, měla by odstartovat novou trilogii a je vyvíjena v Unreal Enginu 5, zatím není k dispozici mnoho informací. Ze zprávy s posledními finančními výsledky CDPR jsme se ale přece jen něco nového dozvěděli. Předně jde o to, jak se stupňuje intenzita vývoje, jelikož koncem července na této hře pracovalo, což se blíží tomu, kolik jich pracovalo na velkém rozšíření Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077, které má vyjít 26. září 2023 pro PC, Xbox Series X|S a PS5 (majitelé starších konzolí se jej už nedočkají). CEO společnosti, Adam Kicinski, uvedl, že po dokončení Phantom Liberty bude většina vývojářů, kteří na něm teď pracují, přesunuta právě do týmu věnujícího se Zaklínači. CDPR také v Unreal Engine 5 připravuje remake prvního dílu

Na otázku, kolik prodaných kopií Phantom Liberty by přesvědčilo CDPR, aby udělali další obsahové rozšíření pro Cyberpunk 2077, jasně odpověděli, že další rozšíření už opravdu dělat nebudou a nemá to nic společného s tím, jak se bude prodávat Phantom Liberty. Protože se tak rozhodli z technických důvodů kvůli tomu, že Phantom Liberty je poslední projekt, u kterého pracují s jejich vlastním enginem REDengine, v jehož postupně vylepšovaných verzích vznikly hry The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt a Cyberpunk 2077 (zde šlo už o verzi REDengine 4).

V březnu 2022 oznámili 15letou spolupráci s Epicem (s možností jejího následného prodloužení) a že u svých nových velkých projektů už budou využívat jejich Unreal Engine 5. Důvodem je to, kolik úsilí (času a lidí) museli neustále věnovat technickému vylepšování svého REDenginu kvůli podpoře nových technologií, přidávání nových funkcí a následné optimalizaci. Změna na UE5 jim umožní výrazně zefektivnit práci coby herním vývojářům, přičemž budou mít zároveň k dispozici velmi pokročalé vývojářské nástroje pro realizaci svých stále více ambiciózních projektů. Jinými slovy jim to uvolní ruce se více věnovat hernímu obsahu než technickým záležitostem, které tak budou primárně na bedrech Epicu, přičemž Unreal Engine 5 je platforma, kterou bude využívat (a v rámci vývoje už využívá) řada různých studií, což samo o sobě slibuje dobrou funkčnost enginu a jeho stabilitu při samotném vývoji her.

Namísto nového rozšíření CP2077 se můžeme těšit na plnohodnotné pokračování, které má zatím kódové označení Project Orion a jež bude také vytvořené v Unreal Enginu 5. Jen si na něj budeme muset ještě hodně dlouho počkat, jelikož aktuálně je pouze ve fázi plánování.