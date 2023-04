Nové BIOSy MSI a Asusu omezují max. napětí Ryzenů 7000X3D, aby se nepálily

AMD Ryzen 7000X3D s pamětí 3D V-Cache. Společnost MSI už potvrdila, že za problémem stojí zvýšené napětí, které je ničí. Podle ní sice procesory 7000X3D nepodporují manuální změnu napětí a frekvence, nicméně umožňují taktování pomocí PBO (Precision Boost Overdrive), a tak se společnost rozhodla k preventivním opatřením v nových BIOSech svých základních desek s chipsety X670, B650 i A620. Tyto verze BIOSu dovolují nastavení offsetu napětí pouze na záporné hodnoty, ale nikoli na kladné. Tímto by se tak mělo zabránit tomu, aby procesor dostal vyšší napětí, než fyzicky zvládá. Paměť 3D V-Cache je totiž na vyšší napětí velmi náchylná a vydrží podstatně méně než ostatní součásti procesoru. Včera jsme vás informovali o tom, že se objevily případy spálených procesorůs pamětí 3D V-Cache. Společnostuž potvrdila, že za problémem stojí zvýšené napětí, které je ničí. Podle ní sice procesory 7000X3D nepodporují manuální změnu napětí a frekvence, nicméně umožňují taktování pomocí PBO (Precision Boost Overdrive), a tak se společnost rozhodla k preventivním opatřením v nových BIOSech svých základních desek s chipsety X670, B650 i A620. Tyto verze BIOSu dovolují nastavení offsetu napětí pouze na záporné hodnoty, ale nikoli na kladné. Tímto by se tak mělo zabránit tomu, aby procesor dostal vyšší napětí, než fyzicky zvládá. Paměť 3D V-Cache je totiž na vyšší napětí velmi náchylná a vydrží podstatně méně než ostatní součásti procesoru.

MSI sice umožňuje použít funkci Enhanced Mode Boost, která přináší optimalizaci PBO a vyšší výkon i s procesory Ryzen 7000X3D, je ale bez manuálních úprav napětí, které by mohly poškodit procesor i základní desku. Spolu s tím i aplikace MSI Center u těchto procesorů nedovolí nastavovat provádět změny napětí a frekvence. Pohled na stránky MSI nicméně ukazuje, že tyto BIOSy vyšly už před skoro dvěma týdny (některé desky na ně ještě čekají). Na internetu se sice dají najít dvě lehce odlišná označení BIOSů, např. 7D68v151 a E7D68AMS.151 pro X670E Godlike, nicméně číslo verze [151] je stejné a i po stažení obou verzí jde o totožné soubory. Vypadá to tak, jako by se o problému už nějakou dobu vědělo.

Ostatně i pohled na stránky Asusu ukazuje nové BIOSy vydané 21. dubna. Asus současně odstranil ze stránek starší BIOSy, které by mohly vést k instalaci těch, jež mohou způsobit problém s pálením procesorů (kvůli možnosti manuálně nastavit napětí CPU). Uživatelé by nyní měli zkontrolovat, kterou verzi BIOSu mají, a případně urychleně nainstalovat nejnovější variantu s omezeními. Pokud tak neučiní, hrozí zvýšené riziko, že se jim procesor i základní deska mohou odporoučet do křemíkového nebe. Vypadá to totiž, že i bez taktování občas desky posílají do procesoru nesmyslně vysoké napětí.