Objevují se záhadně odpálené procesory AMD s 3D V-Cache na deskách Asus

Občas se s hardwarem vyskytnou záhadné problémy, ostatně nedávno to byly např. napájecí konektory u karet Nvidia GeForce RTX 4000, nyní mají problémy procesory AMD Ryzen 7000X3D s 3D V-Cache ve spojení se základními deskami Asus (hovoří se ale i o spálených procesorech v deskách ASRock a MSI, byť mnohem méně často). Některým uživatelům se stalo to, že počítač se zasekl, roztočil ventilátory na maximum a základní deska ukázala chybu 00. Uživatel Redditu Speedrookie to zažil na Ryzenu 7 7800X3D, ruský YouTube kanál VIK-off pak na Ryzenu 9 7950X3D. Po odstranění procesoru bylo na základní desce i procesoru viditelné spálené místo. Obě komponenty byly dále nepoužitelné a na vyhození.

Kde je přesně problém, není jasné. AMD u procesorů s 3D V-Cache nedoporučuje přetaktovávání, nicméně např. výše zmíněný uživatel procesor nepřetaktovával a jediné, co využil, je přetaktovávací profil pamětí EXPO. Mohla by to být záležitost procesorů AMD, pak je ale otázkou, proč se snad všechny dokumentované případy staly na deskách Asus. Zde se spekuluje o tom, že tyto desky do procesorů pouští větší napětí, než by měly, což 3D V-Cache v těchto CPU nevydrží a způsobí ono vypálení, které je u těchto procesorů na stejném místě.

Ještě více nejasností ale do celé situace přináší případ procesoru Ryzen 7 7700X, který nemá 3D V-Cache a v jeho případě bylo spálené místo na netradičně odlišné pozici. A aby to bylo ještě více zamotanější, tento případ se stal na desce ASRock. Těžko teď soudit, co je zdrojem problému, a na rozuzlení si budeme muset asi ještě nějakou dobu počkat.