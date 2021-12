Nové desky s B660 a H610 se už objevují v Číně, cena začíná pod 2000 Kč

Na webu se začaly objevovat už i snímky prvních dodávek základních desek s čipsety Intel B660 a H610, dle čehož je zřejmé, že jejich nástup na trh nebude dlouho trvat. Půjde tak o pestrou směs low-endových modelů až produktů střední či vyšší střední třídy, jejichž ceny mají začínat v přepočtu na 85 dolarech, čili cca 1900 Kč. Uvidíme ale, jak to bude u nás

Na snímcích tak máme modely ASRock H610M-HDV/M.2 nebo B660M-HDV, které evidentně budou patřit mezi ty levnější kousky, do nichž by takový procesor Core i9-12900K instaloval jen odvážlivec, nebo spíše někdo neznalý nároků takového procesoru. Pro takové Core i3 a méně zatěžovanou sestavu už ale může jít o vhodný hardware, ale také uvidíme, co se ještě vyklube z tématu ohýbajících se patic, na něž upozornil Igor Wallossek . Právě to by se totiž mohlo týkat především levnějších desek.





ASRock B660M-HDV mimochodem bude k dispozici v přepočtu za 100 USD, modely B660M PRO RS & B660M-HDC za cca 110 USD a zmíněná H610M-HDV / M.2 je zatím nejlevnější v nabídce na Taobao s cenou 86 USD. Vypadá to tak, že ceny nebudou strašidelné, ale samozřejmě bude třeba si počkat na ty naše a také pokud možno i na kvalitnější desky.

Zmínit můžeme také dva modely od firmy Gigabyte, které rovněž začaly proudit do obchodů, a to B660M DS3H & D2H, čili také spíše levné modely (118 USD). Ty už vypadají trošku lépe než výše uvedené desky od ASRock, mají totiž více fází napájení a také alespoň nějaký chladič na VRM. Ale ani zde samozřejmě nejde o to nejlepší, co bude s čipsetem B660 nabídnuto.

Máme tu totiž už i seznam desek s čipsetem B660 právě od společnosti Gigabyte, z nějž je zřejmé, že výše uvedené modely B660M DS3H & D2H patří do low-endu a až nad nimi jsou desky s označením Gigabyte Gaming a ještě výše máme modely značky Aorus.



