Nové ovladače AMD zvyšují výkon vybraných her až o 17 % a vylepšují RSR

My si nyní můžeme stáhnout buď WHQL verzu Adrenalinu 22.5.1, anebo právě AMD Software Preview Driver May 2022, čili dejme tomu betaverzi, a to 22.10.01.03, která obsahuje zajímavé novinky. Jednak je to nový slider pro Radeon Super Resolution, který je tu ve verzi 1.1 a obsahuje funkci Sharpen Filter, díky níž si budeme moci vyladit efekt ostření grafiky k vlastní spokojenosti.