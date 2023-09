Nové paměti LPCAMM od Samsungu: až 128 GB RAM pro notebook a konec SO-DIMM

Už v příštím roce se na mobilních platformách Intelu objeví nový typ paměťových modulů LPCAMM, který má nahradit dosud používaný formát SO-DIMM. Myšlenkou je totiž to, že SO-DIMM sice umožňuje rozšiřitelnost, ale paměťové moduly jsou na dnešní požadavky na tenké přístroje příliš velké. Na druhou stranu na desku napájené LPDDR jsou sice maličké, ale zase neumožňují výměnu. LPCAMM by si měl brát z obou světů to nejlepší a přinést jak kompaktní rozměry, tak i možnost výměny. Nový typ modulů představila společnost Samsung.



Oproti SO-DIMM je nový LPCAMM dle Samsungu o 60 % menší (Dell v minulosti mluvil o 57 %), nicméně plošně to příliš velký rozdíl není. Zatímco SO-DIMM má 69,6×30 mm při tloušťce 3,8 mm, LPCAMM má při rozměrech 78×23 mm jen o 14 % menší plochu. Současně zvyšuje výkon o 50 %, což ale není přímo formátem, ale tím, že se zde u první generace použily 7,5Gbps paměťové čipy. Také se hovoří o tom, že byla zvýšena efektivita o 70 % (pozor, hovoří se o efektivitě, ne o 70% snížení spotřeby, to jsou dvě různé věci). Počítá se s tím, že nová technologie by měla pomoci přinést do notebooků až 128 GB RAM. Připomeňme ještě, že poprvé jsme o modulech CAMM slyšely před zhruba 1,5 rokem od společnosti Dell . Otázkou nyní zůstává, do kterých všech zařízení LPCAMM vůbec pronikne.