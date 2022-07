Novi, digitální peněženka původně pro projekt Facebook Libra, končí

Libra, který se ale nakonec nikdy pořádně neprobral k životu. Po skandálech s úniky informací Facebooku nebyl zrovna důvěryhodným, projekt opustily skoro všechny významné firmy, které mu dávaly alespoň trochu kredibility, a postupně se měnily i cíle projektu, až z toho nakonec po několika změnách jmen vznikla Diem Association a

Facebook chtěl mít svůj vlastní kryptoměnový projekt, který se ale nakonec nikdy pořádně neprobral k životu. Po skandálech s úniky informací Facebooku nebyl zrovna důvěryhodným, projekt opustily skoro všechny významné firmy, které mu dávaly alespoň trochu kredibility, a postupně se měnily i cíle projektu, až z toho nakonec po několika změnách jmen vznikla Diem Association a digitální peněženka Novi . Ale ani ta se vlastně pořádně nerozjela.

Pilotní program byl spuštěn v loňském říjnu v malém rozsahu jen pro USA a Guatemalu, přičemž to není ani rok a jeho provoz končí. Aplikace Novi přestane fungovat k 1. září 2022 a od 21. července už nebude do systému možné přidávat další peněžní prostředky. Naopak, uživatelé jsou vyzváni k tomu, aby své prostředky urychleně vybrali ze systému. Pokud tak neučiní, Novi Financial (resp. Meta/Facebook) vrátí prostředky na účet nebo platební kartu, ze které byly přidány do Novi.