Nový elektrolyt pro lithiové akumulátory: stále degraduje, ale dobrým způsobem

Mnoho týmů vědců se snaží přijít s akumulátory, které by využívaly anod z kovového lithia (např. na Standfordu nebo WSU ). Jde o tzv. Li-Metal akumulátory a výhodou je především to, že proti běžným akumulátorům Li-Ion, které mají anodu z grafitu, zde by bylo kovové lithium. To by mělo teoreticky zaručit až 10krát vyšší energetickou hustotu. Pochopitelně, ne vše je tak pěkné, jak to na první pohled vypadá. Pokud by se jen vyměnila anoda z grafitové na lithiovou, moc dobře by to nefungovalo, protože standardní elektrolyt těchto článků, který degraduje i u běžných akumulátorů, by zde degradoval ještě rychleji. To by vedlo k ještě rychlejší tvorbě dendritů, které mohou za to, že akumulátorům klesá postupně kapacita a může to dojít až ke zkratu a požáru akumulátoru. Takže je potřeba vyměnit i elektrolyt. A právě na něj se zaměřil výzkum vědců z Delft University of Technology a Tsinghua University.