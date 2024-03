Nový gameplay trailer na Dune: Awakening

Funcomu. Půjde o MMO s otevřeným světem a survival mechanikami. A právě dnes proběhl stream s názvem Dune: Awakening bude hra z pohledu 3. osoby, kterou připravují vývojáři z. Půjde o MMO s otevřeným světem a survival mechanikami. A právě dnes proběhl stream s názvem Dune: Awakening Direct , kde byl zveřejněný nový gameplay trailer a video s prezentací, jak se snažili o převedení filmové Duny, jež vychází z knižní sci-fi předlohy od Franka Herberta, do herního světa:





Funcom je norské herní studio, které vzniklo už v roce 1993 (v roce 2020 jej koupil čínský Tencent). Z jeho titulů můžeme znát zejména Dreamfall: The Longest Journey, Age of Conan, The Secret World nebo Conan Exiles. U hry Dune: Awakening se tak uplatní bohaté zkušenosti s herními mechanikami z oblasti MMO.

The spice must flow

Fear is the mind-killer

Hra bude umožňovat postupné zvyšování úrovně postavy (levelování) a při soubojích budeme moci využívat útok zblízka (melee), útok na dálku, schopnosti (abilities) nebo vozidla. A ano, bude možné se naučit i schopnosti zaměřené na ovládání "hlasu". Obecně by mělo jít o volný systém, kdy si na začátku sice zvolíme výchozí schopnosti, ale postupně se budeme moci učit a vylepšovat to, co budeme chtít. Nebudou zde tedy třídy postavy, jejichž výběr by trvale definoval slabé a silné stránky, nebo znepřístupňoval nějaké konkrétní herní mechaniky.

Za zmínku také stojí crafting a systém stavění základen, který bude umožňovat vytváření schémat (blueprints), jež půjde prodávat nebo je kupovat od ostatních hráčů. Takže by si mohli přijít na své např. hráči, které bavilo stavění ve hrách Fallout 4 a Fallout 76.

- pro zvětšení klikněte -

Unreal Engine 5 (viz náš Pro vytvoření herního světa na Arrakisu byl zvolen(viz náš dřívější článek ), přičemž se teď vývojáři zmínili zejména o přínosech technologií Lumen a Nanite, díky kterým mohou vytvořit lokace, jež vypadají úžasně a zároveň nejsou příliš náročné na výkon, jako by tomu bylo při stejné úrovni detailů s využitím dřívějších vývojářských nástrojů a postupů. Na závěr si můžeme připomenout dřívější trailery: