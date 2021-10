Nový konektor přídavného napájení: až 600 W pro karty s PCIe 5.0

Chystaná GeForce RTX 3090 Ti by prý měla využít nový 16pinový konektor přídavného napájení, ale ten evidentně nemá nic moc společného s tím, o čem chceme mluvit nyní. Samozřejmě tedy až na to, že jde v obou případech o přídavné napájení grafických karet, přičemž provedení bude velice podobné, ostatně co na něm také měnit.