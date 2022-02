Nový LHR Unlocker údajně zcela odstraňuje těžební omezení karet GeForce

NVIDIA vypustila jako první kartu s LHR omezením výkonu těžby model GeForce RTX 3060, ovšem poté se na svět dostaly ovladače, které žádný omezovač neobsahovaly. NVIDIA to tak zkusila znovu a tentokrát so už pohlídala, aby sama sebe nesabotovala. Postupem času se ovšem těžařům povedlo odemknout část výkonu GeForce LHR pro těžbu Etherea a také zjistili, že zbytek jejich potenciálu může být využit pro těžbu jiných měn, které nevyužívají algoritmus Ethash. Dosud jsme se ale nedozvěděli o tom, že by se GeForce LHR obecně daly využít se 100% potenciálem pro těžbu Etherea a příbuzných měn.

Nyní se ale objevuje NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker , který připravil jistý Sergej a má jít o software umožňující modifikovat BIOS karet GeForce RTX 3000 a Workstation RTX s čipy Ampere. Ovšem zatím se nad ním vznášejí jen otazníky, neboť tento software nebyl dosud zveřejněn a ani nezávisle otestován, ale dle MyDrivers má být schopen odemknout plný potenciál daných karet pro těžbu s Ethash.

Autor tvrdí, že jeho software využívá jisté modifikace z BIOSů detekované těžebními operačními systémy jako HiveOS. Ty jsou pak využity pro modifikaci BIOSů karet, přičemž to daný software zvládne v podstatě automaticky i se zálohou původní verze BIOSu, kterou v případě problémů bude možné flashnout zase zpět. A jaké pak mají mít odemknuté karty výkon?

RTX 3060 LHR V2 – až 49 MH/s



RTX 3060 Ti LHR – až 61 MH/s



RTX 3070 LHR – až 57 MH/s



RTX 3070 Ti – až 69 MH/s



RTX 3080 LHR – až 100 MH/s



RTX 3080 Ti – až 115 MH/s



RTX A2000 – až 46 MH/s



RTX A4000 – až 67 MH/s



RTX A4500 – neměřeno



RTX A5000 – až 110 MH/s

Z výsledků je zřejmé, že taková RTX 3080 LHR tu nabídne stejný výkon jako původní verze RTX 3080. Zapotřebí jsou však také speciální ovladače, které si máme stáhnout z jistého serveru, čili tu půjde ve výsledku o nestandardní BIOS i ovladače a asi není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat, že i přes ujištění autora o naprosto bezproblémovém a bezpečném procesu je třeba počítat spíše s opakem.

Předpokládejme ale, že tento způsob bude opravdu fungovat a začne se lavinovitě šířit mezi těžaři, kteří mají ve své výbavě LHR verze karet Ampere. Měli bychom se obávat opětovného růstu zájmu těžařů o nové karty? To je velká otázka a je třeba říci, že ve skutečnosti by se nemuselo stát v podstatě nic. Jde jednak o to, že Ethereum se opět pohybuje hluboko pod hranicí 3000 USD, ale především by se dal očekávat až přímo skokový nárůst výkonu celé ethereové sítě, jak by byl odemykán výkon karet, které už dávno těží, ale zčásti jiné coiny. To by přitom znamenalo i odpovídající nárůst obtížnosti těžby, a při stávající hodnotě Etherea tedy i nižší výdělek. Nyní už se také reálně dá očekávat odklon Etherea od modelu Proof of Work, což by znamenalo konec klasické těžby, čili sami těžaři by už vůbec nemuseli nějak výrazně zvýšit svůj zájem o nové karty.

NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker tak sice možná bude fungovat, ale jisté je, že nyní už nepřichází v nejlepší dobu.



