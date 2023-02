Nový Mercedes-Benz eSprinter: LFP baterie a až 113 kWh

Mercedes-Benz eSprinter. Ta stávající je totiž dost kontroverzní. Má opravdu maličké akumulátory schopné pojmout jen 35 kWh nebo 47 kWh energie, což znamená dojezd max. 157 km. I když to pro mnohá nasazení stačí, stále je zde spoustu případů užití, kde je něco takového prakticky takřka nepoužitelné. Nová generace toto ale zásadně vylepšuje. Přesto je zajímavé, že zde Mercedes-Benz sáhl po akumulátorech LFP s nízkou energetickou hustotou. Ta ale na druhou stranu přináší několik výhod. Jednak jsou takové akumulátory ekologičtější než běžné typy jako NMC (neobsahují kobalt nebo nikl), také mají výrazně vyšší životnost (auto několikrát přežijí), nemají problém s nabíjením do 100 % a jsou levnější.

Mercedes bude nabízet 400V akumulátory ve 3 variantách. Začne se na 56kWh verzi, která váží 470 kg (rozměry 970×825×291 mm), dále to bude 81 kWh s hmotností 620 kg a délkou 1300 mm a bude možné si objednat dokonce i 113kWh variantu. To už ale akumulátor bude vážit 850 kg a měřit 1745 mm. Tato verze bude dostupná pouze v délce L3 a celkové hmotnosti 4,25 tuny. Připomeňme, že jsou zde celoevropské snahy zvýšit limit hmotnosti řidičské skupiny B právě na tuto hodnotu. eSprinter s největším akumulátorem má mít dle WLTP dojezd kolem 400 km, pro městský cyklus pak platí dokonce 500 km (pro dlouhou vysokou verzi s celkovou hmotností 4,25 tuny a omezovačem na 90 km/h). Připomeňme, že při nedávné demonstraci dosáhl spotřeby 21,9 kWh/100km, to ale byl prázdný vůz na mimoměstské trase. V reálném provozu bych očekával spíše něco okolo 350 km.



Zatímco nynější eSprinter má max. výkon 85 kW a točivý moment do 295 Nm, novinka bude k dispozici ve variantě se 100 nebo dokonce 150 kW a točivým momentem 400 Nm. Mercedes se chlubí i velmi vysokou nosností až 1575 kg, to má ale pochopitelně nemalý háček. Týká se to varianty s celkovou hmotností 4,25 tuny a nikoli 3,5 tuny (ty budou sice také v nabídce, jejich nosnosti budou ale znatelně nižší). Z toho nám vychází hmotnost vozu 2675 kg. Max. hmotnost přívěsu stoupla na 2 tuny. Všechny vozy mají pohon zadní nápravy.



Pomocí AC nabíjení je možné dosáhnout 11 kW, nicméně rychlé DC nabíjení je nyní možné až do 115 kW (původně 80 kW). Z 10 do 80 % se tak 56kWh akumulátor nabije za 28 minut, 113kWh verze pak za 42 minut. Máme tu software Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Obsahuje např. navigaci s "elektrickou inteligencí", která vypočte dojezd podle aktuální dopravní situace a profilu trasy, také navrhne nabíjecí strategii i placení pomocí systému Mercedes me. Nechybí ani hlasem ovládaný digitální asistent. Nový eSprinter zavítá nejprve na americký trh (USA, Kanada), kde se má objevit v druhé polovině letošního roku. Evropa se dočká až koncem roku.