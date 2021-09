Nový zdroj lithia? Dle vědců to může být odpadní voda z rafinérií

lithium. Poptávka po něm roste, spolu s tím i cena a pochopitelně vzrůstá i důležitost otázky, kde ho vzít. Tesla si chce např. lithium

Nastupující elektromobilita (a nejen ta) si žádá obrovské investice do energetiky i zvyšuje nutnost navýšit těžbu potřebných materiálů. Jedním z prvků, které najdeme ve většině akumulátorů, je. Poptávka po něm roste, spolu s tím i cena a pochopitelně vzrůstá i důležitost otázky, kde ho vzít. Tesla si chce např. lithium získávat i sama , a to navíc ekologičtější cestou, než je dnes běžné. Často se hovoří o získávání lithia z mořské vody, které se dosud tvářilo sice jako technologicky možná cesta, ale příliš drahá. Pokroky z posledních týdnů ale naznačují, že i toto by se dalo udělat poměrně efektivní cestou. Další novinkou je práce vědců na University of Texas, kteří našli cestu, jak to učinit z odpadních vod.

Konkrétně by mělo jít o odpadní vody z rafinérií a podobných továren zpracovávajících ropu a zemní plyn. Dosud byl problém s tím, že se pomocí membrán snáze separoval sodík než lithium, nicméně vědci vyvinuli novou polymerovou membránu využívající korunových etherů, které dokážou tento proces otočit. Ta tak zpomaluje průchod sodíkových iontů a naopak urychluje lithiové, které je tak možné snáze oddělit a odflitrovat. Podle vědců by např. texaská továrna Eagle Ford Shale mohla týdně vyprodukovat dostatek lithia pro 300 elektromobilů, tedy zhruba 15 tisíc ročně. Rafinérie a jiné továrny by tak mohly zužitkovat nejen ropné produkty, ale i svůj odpad.

