NVIDIA a 12 pinů, jakou proudovou zátěž vydrží nový konektor?

Na test 12pinových konektorů Micro-Fit 3.0 se zaměřil server Igor's Lab , který má k tomu k dispozici zajímavou výbavu, jež dokáže vodiče a samotné kontakty řádně potrápit. Nový konektor je ostatně malý, ale přitom slibuje, že vydrží vysokou proudovou zátěž, takže můžeme být zvědaví na to, co skutečně vydrží, než se začne tavit.

Předmětem testu byly kabely od společnosti Seasonic, které slouží právě k tomu, abychom měli vůbec možnost zapojit napájení nových GeForce přímo od NVIDIE, čili ne AIB verzí. Právě díky tomuto kabelu či redukci bylo ostatně během léta potvrzeno, že nový 12pinový konektor skutečně přijde.

V rámci testu samozřejmě bylo možné, že nakonec namísto konektoru nepřežijí spíše vodiče (16AWG). Specifikace pak mluví o 9 A na plusový vodič, čili se šesti to činí dohromady 54 A a při napětí 12 V to máme téměř 650 W celkově.

Sestava pro testování využila šest 150W rezistorů. Jejich 150 W přitom není pro účely testu nic moc, ale s chlazením pomocí velkých hliníkových pasivů by měly zvládnout výrazně větší zátěž, pokud nebude příliš dlouhá. Dále byl pochopitelně potřeba příslušně dimenzovaný laboratorní zdroj 12 V napětí a mohlo se začít testovat.







Nejdříve se ukázalo, že 650 W zvládne sestava bez velkých obtíží, takže zdroj začal dodávat celkem 63 A a výsledných 756 W. To už se 12pinový konektor zanedlouho zahřál na 60 °C, zatímco 8pinové konektory na opačné straně kabelu měly jen kolem 35 °C. Po pár minutách už to bylo 120 °C (12pin) a 51 / 61 °C (8pin). Nicméně změť přívodních kabelů dosáhla dle termokamery už i přes 200 °C.

Nakonec se teplota 12pinového konektoru dostala až na 144 °C, zatímco kabely se smažily při 280 °C a začaly "vonět". Ovšem i to redukce od Seasonic nakonec vydržela, aniž by poté vypadala vyuzeně, natož aby se začal roztékat konektor a černat izolace vodičů. O moc víc by ale asi nevydržela. Za zmínku stojí ještě to, že 8pinové konektory po celý test nepřekročily teplotu 90 °C.



Z toho všeho vyplývá, že nový 12pinový konektor svou práci zvládne, ovšem že bychom se měli obávat o to, že staré 8pinové by byly horší, tak to spíše naopak, celý test zvládly mnohem lépe.

