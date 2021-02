NVIDIA by měla na trh opravdu dostat i staré RTX 2060

Je to sice absurdní, ale i o karty GeForce RTX 2060 se dnes mohou hráči poprat, neboť donedávna měli na výběr leda mezi GT 1030 a GT 710, což jsou karty se směšným výkonem, zatímco celá situace je spíše k pláči. Včera jsme se ale dozvěděli, že se opět vrací alespoň GeForce GTX 1050 Ti , která už se se skřípěním zubů dá považovat za herní grafiku. Nad těmi bychom se sice s ohledem na ceny kolem 4500 Kč mohli normálně jen pousmát, ale aktuálně to je jediná možnost, jak se v obchodech dostat k nové herní grafice, která je ihned dostupná.

Anebo máme samozřejmě možnost pravidelně sledovat nabídku obchodů, zda se nám nepodaří náhodou ukořistit jednu z nových karet, ovšem k tomu už vhodná příležitost byla a tato šance se od té doby stále zmenšuje.

GeForce GTX 1050 Ti se tak už na trh vrátily, ale server Overclocking.com dříve hlásil návrat GeForce RTX 2060 a ty dosud nedorazily, takže jsme si mohli myslet, že šlo o mylnou informaci. Dle Tom's Hardware to ale stále platí, respektive jde o zprávu serveru PCWorld , jemuž měla tuto skutečnost potvrdit samotná NVIDIA.

Zástupce NVIDIE v odpovědi na přímý dotaz o návratu starších modelů odpověděl, že výroba dotyčných produktů stále ještě nebyla oficiálně ukončena (EoL), čili mluvit o jejich oživení je technicky nesprávné. Nicméně ano, některé starší GeForce budou opět dostupné a že se NVIDIA s PCWorld přímo bavila i o modelu RTX 2060, lze počítat s tím, že se brzy na trh vrátí i ten.

Nyní lze jen čekat na to, za jakou cenu budou takové karty dostupné. Aktuálně skladem ještě nejsou, ale nebudeme naivně předpokládat, že ceny budou příznivé. Spíše lze počítat s částkami nad deset tisíc korun, čili zákazník si bude nejspíše kupovat starý Turing za cenu, kterou by za normální situace dal třeba i za RTX 3060 Ti. Na Newegg je k dispozici zatím jen pár karet RTX 2060, a to za ceny kolem 800 dolarů, což u nás asi nehrozí. Ceny ale nízké nebudou a velká otázka je dostupnost, neboť si lze představit, že i o starou RTX 2060 mohou mít těžaři velký zájem.



