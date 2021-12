NVIDIA CFO: grafické karty nezlevní do druhé poloviny příštího roku

Chief Financial Officer Colette Kress svůj komentář k cenám karet uvedla na konferenci UBS Global TMT, přičemž celé téma se točilo kolem toho, jak se NVIDIA snaží řešit nedostatek zvyšováním produkce. Jde tedy samozřejmě spíše o snahu NVIDIE zvyšovat si své tržby, k čemuž má nyní jedinečnou příležitost, neboť poptávka po výkonných grafických kartách je bezprecedentní.





Jakým způsobem chce ale NVIDIA docílit toho, aby přibližně za rok už byla se svými AIB partnery schopna na trh dodávat více karet? Je vcelku zřejmé, že to je spojeno s nástupem nové generace karet, čili Ada Lovelace, a to už dle uvedeného období, které se kryje právě s jejich očekávaným nástupem. Colette Kress navíc uvedla, že jde o vytvoření dlouhodobějších závazků, které zajistí NVIDII vyšší výrobní kapacity a tyto závazky pochopitelně znamenají především peníze, které od NVIDIE proudí do TSMC. Právě zde můžeme poukázat na nedávnou zprávu hovořící o tom, jak TSMC vybírá na zálohách na budoucí kapacity miliardy dolarů.

Ani CFO NVIDIE si ale nyní netroufá odhadovat, kdy by mohla nastat celková stabilizace trhu, za niž lze považovat vyrovnání poptávky s nabídkou, a tedy i prodej grafických karet za doporučené ceny. Nejdříve by se k tomuto tématu mohla dle vlastních slov vyjádřit na začátku příštího roku.

Je ale nad slunce jasné, že dostupnost a ceny karet budou ovlivněny i faktory, které NVIDIA sama nemůže ovlivnit. Jde především o zájem ze strany těžařů, který bude dán hodnotami kryptoměn a také tím, do kdy se vůbec bude ještě klasicky těžit Ethereum, i když to pak mohou těžaři nahradit jinou měnou, kterou lze těžit na grafikách. Lze samozřejmě namítnout, že NVIDIA se málo snaží bojovat proti těžbě nebo že ta jí v podstatě vyhovuje, ale to celé nelze házet jen na ni jako spíše i na všemožné AIB výrobce a lidi figurující mezi nimi a maloobchody. A pak to jsou různí překupníci a scalpeři, kteří vytvořili další stupeň dodavatelského řetězce, proti němuž už NVIDIA nemůže sama vůbec nic dělat.

NVIDIA si ale pochopitelně musí uvědomovat, že za současného stavu může nastoupit odliv hráčů z PC sektoru, který by z dlouhodobého hlediska mohl představovat problém. Někteří si mohou koupit konzoli, jiní si zaplatí streamování a další se mohou na hry rovnou vykašlat a je otázka, kolik z nich se může vrátit zpět. K tomu Kress uvedla, že by v NVIDII opravdu rádi zařídili snížení cen a k pro to existuje jediný účinný lék, a sice zvýšení dodávek.



