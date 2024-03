Nvidia chystá "refresh" pro GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti i RTX 4070

GeForce RTX 4060 by měla z dnešního čipu AD107-400 přejít na AD106-255 (AD106 najdeme u RTX 4060 Ti). To by sice teoreticky mohlo přinést navýšení počtu CUDA jader, nicméně zdroje říkají, že specifikace karet budou stejné, jen zde budou nepovedené verze čipů z vyšších řad. Zde připomeňme, že standardní RTX 4060 má jen 3072 jader, zatímco RTX 4060 Ti jich má 4352. Rozšíření sběrnice můžeme vyloučit (oba čipy podporují 128bitové paměti), uvedení 16GB verze pro RTX 4060 je spíše také méně pravděpodobné a jestli se budou měnit počty jader nebo frekvence, to se teprve ukáže. Zatím to vypadá, že spíše nebudou.

Nvidii se v lednu uvedením nových verzí GeForce RTX 4000 Super povedlo do značné míry odstranit specifické problémy všech aktualizovaných modelů (kombinaci některých z parametrů: cena, výkon a kapacita paměti). Nyní se proslýchá, že chystá aktualizaci také ve střední třídě, ta by ale tak pozitivní být neměla. Už během tohoto a následujícího měsíce by se měly objevit tři aktualizované modely.

Aktualizovaná GeForce RTX 4060 Ti by měla přejít z dnešního AD106-350 na čip AD104-150-KX. AD104 je čip z RTX 4070, který podporuje maximálně 192bitové paměti, ale jak bylo řečeno výše, specifikace nových modelů by se neměla zásadně měnit, pokud vůbec. Nezdá se tak být příliš pravděpodobné, že by Nvidia uvedla 12GB verzi RTX 4060 Ti, která by měla širší sběrnici. Je pro připomenutí, standardní RTX 4070 disponuje 5888 CUDA jádry a 12 GB VRAM, dnešní RTX 4060 Ti jich má výše zmíněných 4352 a buď 8 GB nebo 16 GB VRAM.

A aby toho nebylo málo, zdroje zmiňuje další verzi pro GeForce RTX 4070, která má dostat čip AD103-175-KX. RXT 4070 je nyní ve standardní verzi s 5888 CUDA jádry a variantě Super se 7168 jádry, přičemž tu jsou varianty čipu AD104 (AD104-250 v prvním případě, AD104-350 ve druhém), ale Super může mít i AD103-175. A právě tato karta nám už dnes ukazuje, že přítomnost čipu z vyšší řady nemusí nutně znamenat lepší specifikace. Ač AD103 podporuje až 256bitovou sběrnici pamětí, RTX 4070 Super s tímto čipem má nadále 192bitovou. Takže jestli aktualizovaná RTX 4070 s AD103 nezmění své specifikace, nebylo by to nic nového. Co myslíte, bude mezi nynějšími a novějšími variantami vůbec nějaký rozdíl ve specifikacích?