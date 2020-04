NVIDIA má naději v boji s AMD a Intelem, Čína schválila akvizici firmy Mellanox

Dalo by se očekávat, že NVIDIA nebude chybět v další generaci superpočítačů, ovšem v případě dosud ohlášených superpočítačů, které už patří do éry Exascale (výkon 1 a více exaFLOPS), bychom její hardware hledali marně. Dá se říci, že za tím vězí snaha společností AMD a Intel úzce propojit výkon svých procesorů a grafických čipů pomoc nových a velice rychlých rozhraní. Právě v případě AMD jde konkrétně o Infinity Architecture , která umožní pomocí známého rozhraní Infinity Fabric propojit jednak dva procesory EPYC a s nimi navíc ještě i osm grafických akcelerátorů s výhodou využití společné souvislé paměti

Jde tak o velice úzkou spolupráci procesorů a grafických akcelerátorů a je zřejmé, že NVIDIA nemajíce vlastní procesory je v tomto případě ve velké nevýhodě. To by ji AMD nebo Intel musel pustit na vlastní píseček, pokud by vůbec měla zájem a právě proto je pro NVIDII velice důležitá akvizice firmy Mellanox, jejíž produkty mezi předními systémy v TOP500 najdeme také, a to konkrétně EDR Infiniband ve dvou nejvýkonnějších systémech světa: Summit a Sierra.

Je tak vcelku zřejmé, proč NVIDIA byla ochotna přeplatit i Intel v akvizici firmy Mellanox, za nějž zaplatí celkem 6,9 miliardy dolarů. Nyní byla překonána poslední překážka, která tomu bránila. NVIDIA získala povolení od čínského antimonopolního úřadu a je jasné, že ta si díky Mellanoxu značně upevní svou pozici v celém HPC segmentu i mezi superpočítači s ohledem na Ethernet a InfiniBand. Pochopitelně to ale neřeší problém, který pro NVIDII vznikl tím, kam se ubírá Intel a AMD a ten tkví především ve vývoji GPU ve firmě Intel. Její úspěch mezi herními produkty není zrovna jistý, ale pokud jde o původem grafické čipy používané pro výpočty, v tomto ohledu by to Intel mohl mít výrazně snazší.

NVIDIA bude mít pod palcem technologie, které svazují výkon superpočítačových uzlů do jednoho celku, ale je velká otázka, zda jí to k něčemu bude, respektive zda díky tomu bude schopna udat své budoucí grafické akcelerátory Tesla. Musíme si tak počkat na to, zda se NVIDII povede vyhrát některou z nových zakázek na příští superpočítače. Intel už má svou Auroru s 1 exaFLOPS (1018 operací za sekundu), a AMD dokonce dva ještě výkonnější systémy: Frontier a El Capitan (1,5 a 2 exaFLOPS).

NVIDIA se oproti tomu může pochlubit zakázkou na systém Perlmutter , který využije procesory EPYC "Milan" a akcelerátory NVIDIA označené za Volta-Next. Ten měl být zprovozněn letos jako systém se 100 petaFLOPS , ale nakonec přijde až za rok na jaře. Vedle toho byl nedávno ohlášen i nový superpočítač pro US Navy , který ale bude vybaven ještě čipy Volta a zkrátka není znám žádný, který by se jen přiblížil výše uvedeným Exascale systémům.

