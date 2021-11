Nvidia Drive 8 Hyperion: autonomní řízení aut míří na 4. úroveň

Nvidia dnes pořádala konferenci GTC 2021, kde představila např. Drive 8 Hyperion. V tomto případě jde o sadu zahrnující jak výpočetní systém Nvidie, tak i sadu senzorů nutných pro autonomní řízení vozů vyšších úrovní (ty lze ale pochopitelně přizpůsobit konktérním řešením). Schopnosti této škálovatelné architektury prezentovala Nvidia na autonomní jízdě Mercedesu od sídla Nvidie v Santa Claře do Rivermark Plaza v San Jose.

dnes pořádala konferenci, kde představila např. AGX Orin, Jetson AGX Orin nebo akcelerátor A2 . Mezi novinkami je ale také systém autonomního řízení. V tomto případě jde o sadu zahrnující jak výpočetní systém Nvidie, tak i sadu senzorů nutných pro autonomní řízení vozů vyšších úrovní (ty lze ale pochopitelně přizpůsobit konktérním řešením). Schopnosti této škálovatelné architektury prezentovala Nvidia na autonomní jízdě Mercedesu od sídla Nvidie v Santa Claře do Rivermark Plaza v San Jose.

Pokud jde o výpočetní část, tu zajišťují dva SoC Nvidia Drive Orin, jejichž výkon by měl postačit pro autonomní řízení 4. úrovně. To ale stávající sada snímačů a softwaru ještě úplně nezvládne. Nvidia hovoří o 3. úrovni autonomního řízení pro jízdu po silnicích a 4. úroveň pro parkování. Najdeme zde také GPU na bázi architektury Ampere a DriveWorks Sensor Abstraction Layer zajistí možnost využití různých pluginů pro rozšíření schopností systému.

Pokud jde o snímače, je zde 12 kamer, 9 radarů, 12 ultrazvukových senzorů a jeden lidar (Luminar Iris). Radary má na starosti společnost Hella (na krátkou vzdálenost) a Continental (na delší vzdálenost), kamery pak zajišťuje Sony a Valeo. Valeo pak dodává i ultrazvukové snímače. Modulární architektura dovoluje přizpůsobit sady snímačů konkrétním požadavkům výrobců aut. K dispozici by měla být pro vozy modelového ročníku 2024, tedy auta s tímto systémem by mohly být v prodeji už v druhé polovině roku 2023. To ale asi už nebudou mít modul na střeše vozu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: