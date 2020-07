NVIDIA GA106 a GA107 pro slabší Ampere jsou prý připraveny

Půjde tak o GPU, která budou určena nanejvýš pro novodobý mainstream v podobě karet GeForce RTX 3060 s očekávanou cenou mezi 300 a 400 dolary. To se týká verze GA106 a jako nejnižší stupeň tu bude pravděpodobně GA107 pro nástupce dnešních GTX a v jejich případě bychom se už měli dočkat toho, že přijdou s podporou technologií RTX, čili s jádry RT a Tensor pro ray tracing a DLSS. Čili grafické karty GeForce GTX by mohly s nástupem Ampere už skončit, aby tu zůstaly pouze RTX (a doprodávané GTX generace Turing).

To samozřejmě ale není jisté a zvláště pro OEM výrobce by NVIDIA ještě mohla nabídnout nějaké slabé karty GTX.

Kopite7kimi (via wccftech ) nyní uvádí, že GPU GA106 a GA107 už mají za sebou tape out, čili dokončení designu a příprav pro jistý výrobní proces, takže jejich návrh je hotov a pomalu může být rozjeta výroba. Zda to bude 8nm proces Samsungu, 7nm TSMC či něco jiného, to se ještě uvidí. Můžeme tedy ještě upřesnit, že tape out proběhl už před několika týdny, ale to nic nemění na tom, že nás od výsledných karet dělí ještě řada měsíců a pravděpodobně se dočkáme spíše až v příštím roce.

Ostatně i RTX 2060 byla uvedena na trh až čtyři měsíce po prvních RTX a podobné by to tak mohlo být i v případě RTX 3060 a dalších karet. NVIDIA obvykle postupuje tak, že uvádí na trh nejdříve výkonnější karty, které následují postupně slabší a slabší modely, i když by se samozřejmě našla řada výjimek. Stejně tak není vyloučeno, že tu bude pouze jedna verze RTX 3060, ostatně se mluví i o RTX 3070 a RTX 3070 Ti

Jde totiž o to, že RTX 3060 dle dostupných fám má využít GPU GA106-300 a takové označení by neměla mít plná verze daného GPU. A pokud má být série RTX 3070 založena na GA104, znamenalo by to, že případné GA106-400 bude využito v nějaké lepší kartě, než je RTX 3060, ale ne v RTX 3070.

To jsou ale samozřejmě jen dohady a NVIDIA sama v tomto ohledu nemusí mít jasno a zcela jistě se bude nakonec rozhodovat i dle toho, co nabídne konkurence a jak bude vypadat zájem zákazníků. Aktuálně vypadají odhadované specifikace nových RTX po boku starých Turingů takto:

Model GPU CUDA (SM) Paměti Sběrnice Propustnost NVIDIA Titan RTX (2. Gen) Ampere GA102-400 5376 (84) 24 GB GDDR6X 384-bit ~816 GB/s NVIDIA Titan RTX (1. Gen) Turing TU102-400 4608 (72) 24 GB GDDR6 384-bit 672 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere GA102-300 5248 (82) 12 GB GDDR6X 384-bit ~1 TB/s NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Turing TU102-300 4352 (68) 11 GB GDDR6 352-bit 616 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere GA102-200 4352 (68) 10 GB GDDR6X 320-bit ~760 GB/s NVIDIA GeForce RTX 2080 Turing TU104-400 2944 (46) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Ampere GA104-400 3072 (48) 8 GB GDDR6X 256-bit ~512 GB/s NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Turing TU104-410 2560 (40) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere GA104-300 2944 (46) 8 GB GDDR6 256-bit ~512 GB/s NVIDIA GeForce RTX 2070 Turing TU106-400 2304 (36) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Ampere GA106-400 ? ? ? ? NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Turing TU106-410 2176 (34) 8 GB GDDR6 256-bit 448 GB/s NVIDIA GeForce RTX 3060 Ampere GA106-300 ? ? ? ? NVIDIA GeForce RTX 2060 Turing TU106-200 1920 (30) 6 GB GDDR6 192-bit 336 GB/s

