NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB nabídne více jader i rychlejší paměti a těžbu

Není zrovna jasné, kdy by NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB měla přijít na trh, ale budeme předpokládat, že může být představena na začátku ledna, aby dorazila v ještě v ten samý měsíc či v únoru. Ale jak ukázala včerejší zpráva , respektive spíše celý tento rok, takové plány se mohou rychle a mnohokrát změnit.

Server VideoCardz nyní hlásí, že získal další specifikace chystané GeForce RTX 3080 12GB, která má dostat celkem 8960 CUDA jader, což tedy nebude žádné terno oproti 8704 jádrům v původní 10GB verzi (+ 2,9 %), ovšem pak to také má být 384bitová paměťová sběrnice oproti původní 320bitové. A to už je zajímavější.

Využití 384bitové sběrnice se ostatně dalo očekávat vzhledem ke kapacitě paměti, neboť jiná možnost tu v podstatě není. Teoreticky by samozřejmě mohlo jít o 192bitovou, ale to je nesmysl už jen vzhledem k tomu, že výsledná propustnost by vůbec neodpovídala výkonu GPU. Nová karta by tak měla mít zcela stejný paměťový subsystém jako RTX 3080 Ti, čili výslednou propustnost 912 GB/s oproti 760 GB/s, což bude mít pochopitelně i vliv na těžební výkon v Ethash.

Oficiální čísla dle zdroje udávají, že hashrate se zvedne o cca 20 procent, a to ze 43 MH/s na 52 MH/s. To ovšem odpovídá nevyladěné a kartě bez dodatečně odemknutého výkonu, přičemž dnes je možné RTX 3080 LHR dostat na cca 70 MH/s (ETH) s offsetem taktu pamětí +2400 MHz. Čili od GeForce RTX 3080 12GB by se dalo očekávat cca 82 - 84 MH/s, nicméně efektivita by se zvýšit nemusela, neboť máme počítat s TBP vyšším o 20 až 30 W oproti RTX 3080 10GB. Zkrátka a dobře by se nová 12GB RTX 3080 mohla v těžbě víceméně vyrovnat kartě RTX 3080 Ti.

V takovém případě by ale mohl být o RTX 3080 12 GB poměrně velký zájem mezi těžaři, neboť by nabídla podobné vlastnosti jako Ti, ale pravděpodobně za nižší cenu. I když tu si dnes už určí trh a kdo ví, jaká bude a s jakou dostupností.



