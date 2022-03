NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti přijde na oficiálních 2000 USD, máme tu její 3DMark

V našich obchodech máme GeForce RTX 3090 (AIB) dostupné reálně za cca 55 tisíc korun a ty nejlevnější verze (MSI Ventus 3X) stojí i o tisícovku či dvě méně. Pokud má tak nová RTX 3090 Ti být o třetinu dražší, můžeme počítat s cenami cca 73 či 75 tisíc korun a to samozřejmě pouze v případě, že na tom budou s dostupností podobně jako RTX 3090. Dalo by se přitom očekávat, že takových karet nebude moc, ale dle VideoCardz to může být spíše naopak. Skladové zásoby připravené na spuštění prodeje jsou prý už nyní velice slušné a vzhledem k tomu, jak drahé to bude zboží, nelze počítat s jeho vyprodáním během sekund.