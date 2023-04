Nvidia GeForce RTX 4070 je tady: 200W TDP a cena 599 USD

Dnes jsme se konečně dočkali uvedení nové grafické karty GeForce RTX 4070. Architektura Ada Lovelace se tak konečně podívá pod cenovku 20 tisíc Kč, přesto ale můžeme čekat výkon podobný minulé high-endové kartě GeForce RTX 3080. V podstatě všechny úniky z poslední doby se vyplnily, takže se dnes nedozvídáme nic moc nového, jen se potvrzují odhadované vlastnosti. Máme zde tedy čip AD104 se 46 SM a 5888 CUDA jádry, celkem je tu 184 TMU a 64 ROP jednotek. Ten obsahuje akcelerátor NVENC 8. generace pro práci s video kodekem AV1.



Čip má základní takt 1920 MHz, jeho Boost činí 2475 MHz, což ho dostává s hrubým výkonem na 29 TFLOPS, to zhruba odpovídá oné RTX 3080. Nvidia 9krát zvětšila kapacitu paměti L2 cache ze 4 na 36 MB, takže čip nemusí tak často do hlavní paměti VRAM. U ní byla proti RTX 3070 zúžena paměťová sběrnice z 256 na 192 bitů, ale zrychlily se čipy ze 14 na 21 Gbps, což pak znamená mírné navýšení propustnosti ze 448 na 504 GB/s. Důležitou informací je to, že se také zvýšila kapacita z 8 na 12 GB (a jak upozorňuje konkurenční AMD, kapacita pamětí je velmi důležitá , přesto v tomto bude mít AMD náskok).

Pozitivní zprávou je snížení spotřeby karty z 220 W na 200 W. Pokud to ale srovnáme s RTX 3080, která by měla mít stejný výkon, tak její TDP byla 320 W. To je obrovský skok v efektivitě (ta se při podobném výkonu dostane na cca 60-65 % hodnoty RTX 3080). Napájení má zajišťovat kontroverzní 16pinový konektor, nicméně výrobci mají možnost použít i standardní 8pinové konektory.

Nvidia také zveřejnila několik různých srovnání a benchmarků. I když se v diskuzích často "dozvídáme", že nikdo nechce ray-tracing nebo obezličky typu DLSS, Nvidia ze statistik milionů uživatelů karet RTX 2000 až 4000 ukazuje, že 79 % uživatelů RTX 4000 zapíná DLSS a 83 % jich používá ray-tracing (ve hrách, které to podporují). U řady RTX 3000 jsou tato čísla 71 %, resp. 56 %.

Pozitivní zprávou je, že se potvrdila i cena, která kolovala internetem poslední dva týdny. Opravdu byla stanovena na 599 USD, což je o 200 USD méně než u RTX 4070 Ti. Proti předchozí generaci (RTX 3070) je to skok o 100 USD, a karta tak stojí stejně jako RTX 3070 Ti. U nás v českých obchodech se už objevují produktové karty a ceny jsou o něco lepší, než jsme předpokládali. Základní, ale překvapivě i mnohé přetaktované modely vyjdou na 15.700 Kč s DPH, nejdražší přetaktované verze se pak dostanou stále pod hranici 19 tisíc Kč.