NVIDIA H100 Hopper se ukázal na fotografii

NVIDIA H100 je tedy nový akcelerátor založený na čipu GH100, který očividně není tvořen více kusy křemíku, pokud tedy uvažujeme o samotném akcelerátoru a ne jeho pamětech typu HBM. Jde tu evidentně o šest pamětí HBM, čili o 6144bitové rozhraní.

- klikněte pro zvětšení -

Máme tu tedy malý předkrm před dnešním oficiálním představením generace NVIDIA Hopper , přičemž na obrázku poskytnutém serverem VideoCardz se dá dopočítat i oněch uváděných 144 jednotek SM (Streaming Multiprocessor) v osmi GPC, čili by tu opravdu mělo být výsledných 18432 CUDA jader. Jeden GPC by pak mohl být vybaven i schopností zpracovávat grafiku.

NVIDIA A100 pro porovnání

Na snímku vidíme pouze jeden z produktů, které využijí GPU GH100, a to konkrétně SXM kartu H100 pro zařízení řady NVIDIA DGX. Půjde konkrétněji o stanice DGX H100 a pak dle zdroje i o DGX H100 SuperPod. Vedle toho by se zákazníci měli dočkat i klasické karty pro rozhraní PCIe.

Budou tedy čipy Hopper pouze monolitické? Zatím to tak vypadá, neboť i když tu máme ještě neznámý GH202, těžko si představit, že by tu byly dva tak velké čipy vedle sebe. Leda by nešlo o dva H100, ale nějaké menší čipy, čemuž by ostatně trošku napovídalo i číselné označení 202. V každém případě bude právě čip GH100 vlajkový produkt v podobě obrovského 5nm GPU pro výpočetní účely.



Prezentace firmy NVIDIA a konkrétně jejího šéfa Jensena Huanga je naplánována na dnešních 16:00 našeho času.

Ceny souvisejících / podobných produktů: