Nvidia kompenzuje partnery za přeznačování zrušené RTX 4080 12GB

Už od uvedení novýchvyvstávaly oprávněné otázky, proč je 12GB verze GeForce RTX 4080 označena tak, jak je označena. Jiná paměť, na tom není nic divného, ale lišilo se snad vše ostatní, co se ještě lišit mohlo, tedy měla nejen užší sběrnici (což se dá u menší paměti chápat), ale také výrazně nižší počet CUDA jader a především úplně jiný čip. Snad každý se ptal, zda prostě nejde jen o GeForce RTX 4070 (Ti?), které dala Nvidia vyšší číselné označení, aby ji mohla prodat dráž. Pochybení v označení uznala i samotná Nvidia a karty před pár dny zrušila . Takže nám tu vyvstávají další otázky. Objeví se tyto karty znovu, pokud ano, tak pod jakým označením, a co budou dělat partneři, kteří už mají tyto karty vyrobené stejně jako obaly pro ně?

Ti totiž musí udělat mnoho věcí. Všechna balení se budou muset nějak zničit (a recyklovat) a podle informací od dvou takových partnerů se Nvidia rozhodla tyto náklady proplácet. Není však úplně jasné, zda je platí v plné výši, nebo zda se na tom jen finančně podílí. Jenže u toho to nekončí. Výrobci karet s nimi budou mít ještě mnohem více práce než jen zaslání krabic k recyklaci. Změnit se budou muset sériová čísla na kartách, označení na nich, budou se muset vytvořit aktualizované BIOSy, které už budou ukazovat případný nový název, ty se musí na karty nahrát,... Bude platit Nvidia i tyto náklady navíc? To už je prozatím ve hvězdách.

"Jisté" je to, že se na doporučenou cenu 899 USD Nvidia s těmito kartami nedostane a "nevytříská" z nich tolik, kolik chtěla. Pokud se tyto karty objeví pod novým označením (a to je velmi pravděpodobné), cena bude muset jít níže. Dá se spekulovat, že by mohla přijít jako RTX 4070 Ti nejspíš s cenou okolo 799 USD. Když k tomu připočteme náklady pro celý tento kolotoč s označením, Nvidie nezíská více peněz, čehož patrně chtěla přeznačením dosáhnout, ale nakonec ještě méně, než kdyby to neudělala.