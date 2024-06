Nvidia má hodnotu 3 bilionů USD, přeskočila už Apple

Oblast AI zažívá v poslední době obrovský rozmach a těží z toho několik firem. Jednou z nich je Microsoft, který investoval do OpenAI a je často s touto firmou spojován. Microsoft v poslední době hodně prosazuje AI v počítačích a i to stálo za tím, že už před nějakou dobou překonal na pozici nejhodnotnější firmy Apple, který toto trestuhodně zaspal (jak se to ale snaží dohnat, to uvidíme za pár minut na vývojářské konferenci WWDC 2024). Většina trénování i běhu AI je pak provozována na výpočetních kartách Nvidie, což zase nahrává této společnosti. Její hodnota tak strmě roste, že i kryptoměnová mánie jen bledne závistí.



finanční výsledky ukazují, že jde o naprosto šílený nárůst. Ještě 2 roky dozadu byla divize Data Center "jen" 2krát větší než divize herních grafických karet a přinášela necelé 4 mld. USD za čtvrtletí. V tom posledním už byla větší 8,5krát a přinesla přes 22,5 mld. USD. Výsledkem je, že akciový trh si tohoto dost všímá a jen za poslední rok rostla cena akcií Nvidie 3násobně. Proti post-covidovém propadu v létě 2022 jsme dokonce na 10násobku.

To znamená, že hodnota společnosti Nvidia nyní také překročila hranici 3 bilionů USD (3000 miliard) a v době psaní tohoto článku činí 3,016 bln. USD. Nvidia tímto odsouvá Apple, někdejší jedničku, až na 3. pozici. Ten se musí spokojit s 3,003 bln. USD a firmy se tak budou asi chvilku přetahovat o 2. pozici. Microsoft je nyní na 3,165 bln. USD a i ten je tak nyní v ohrožení. Nvidia je už nebezpečně blízko.