NVIDIA má ještě letos představit RTX 3070 Ti 16GB & RTX 3080 12GB

Jedná se prý o karty NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16GB a RTX 3080 12GB, které by měly být představeny někdy uprostřed prosince, jak uvádí hongxing2020 . Ten nám dává vědět konkrétně dvě věci, a sice jednak to, že GeForce RTX 2060 s 12 GB paměti má být od 7. prosince na pultech obchodů, čili půjde o oprášený Turing přicházející na trh kvůli nedostatku čipů Ampere a pak to bude 17. prosince představení zmíněných RTX 3070 Ti 16GB a RTX 3080 12GB s tím, že tyto karty přijdou na trh 11. ledna.

Dle označení nových Ampere by mělo jít prostě o staré verze s odpovídajícím výkonem, které jen dostanou více paměti. Málokoho přitom asi už bude zajímat to, že slabší RTX 3070 Ti dostane více paměti než silnější RTX 3080. Můžeme leda tak akceptovat zmatek, který s ohledem na kapacity pamětí karet vládne v generaci GeForce Ampere a který se s nástupem nových modelů prostě jen prohloubí. Otázka přitom je, co se stane se staršími modely RTX 3070 Ti a RTX 3080 a zda ty budou novými nahrazeny, nebo doplněny a jak to bude s cenami, i když reálné ceny na trhu už dnes postrádají logiku , takže je to v podstatě jedno.

A aby toho nebylo málo, nastoupit má také nová GeForce RTX 3090 Ti s GA102-350, která by prý měla být vůbec první grafická karta pro rozhraní PCIe 5.0. Nést má i nový napájecí konektor, ovšem co se týče výkonu, těžko lze počítat s jeho významným nárůstem, neboť v případě čipů GA102 už téměř není co a kde brát. NVIDIA může leda zvýšit počet CUDA jader z 10496 na 10752 a upravit takty (především pamětí z 19,5 na 21 GT/s), což se od ní také očekává.

