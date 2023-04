Nvidia možná sníží výrobu RTX 4070, zájem o ni není příliš vysoký

Nvidia nedávno GeForce RTX 4070. Vzhledem k všeobecně velmi vysokým cenám karet RTX 4000 byla docela příjemným překvapením cena 599 USD. Ta byla o 200 USD nižší než v případě RTX 4070 Ti, nicméně i to znamená, že se proti předchozí generaci RTX 3070 Ti zvýšila o 100 USD. A jak se zdá, zatímco zákazníkům v high-endu vysoké ceny zas tak moc nevadí a zejména RTX 4090 a 4070 Ti vypadají být prodejně poměrně úspěšné, v případě RTX 4070 něco takového nenastalo. To se ale může lišit v různých zemích.

Např. na Twitteru nám TechEpiphany ukázal data z prvního týdne prodejů nových karet, a tam se právě nejprodávanější kartou stala MSI Geforce RTX 4070 Ventus 3x, RTX 4070 vedla i obecně v celkovém pořadí s 535 kusy a přeskočila tak Radeon RX 6600 s 530 kartami a RX 6700 XT, který měl 480 kusů. To se ale týkalo prvního týdne prodejů, kdy se dá očekávat vyšší zájem o novinku, takže je možné, že data z dalšího týdne už RTX 4070 na první pozici neukážou.







Graphics Cards Retail Sales Week 15 2023 (mf)

(RTX 4070 launch week)



Units/share:

AMD: 2660 units, 58.98%, ASP: 559

Nvidia: 1830, 40.58%, ASP: 798

Intel: 20, 0.44%, ASP: 289



Revenue/share:

AMD revenue: 1488180, 50.36%

NVIDIA: 1461225, 49.45%

Intel: 5782, 0.2%



… pic.twitter.com/rQLp5fTyh3 — TechEpiphany (@TechEpiphany) April 15, 2023

O dost jiné je to v USA. Na Amazonu je sice RTX 4070 na 6. a 11. pozici nejprodávanějších karet, ale jinak tu jsou především RTX 4070 Ti a další RTX 4070 se motají až kolem 50. místa. Na Newegg.com se nevyskytuje RTX 4070 na žádné z prvních 100 pozic, nicméně karet RTX 4070 Ti je tu požehnaně.

Proslýchá se, že Nvidia měla svým partnerům oznámit omezení produkce RTX 4070. Společnost po pozitivních recenzích čekala asi větší zájem, nicméně to vypadá, že se dostává přece jen do cenově citlivějších oblasti, kde se už vyšší cena moc neodpouští. Zda to přinese snížení cen a/nebo citlivější cenovou politiku u chystané GeForce RTX 4060 Ti, to zatím nevíme.