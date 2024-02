Nvidia možná vstoupí na trh s AI čipy na míru, má licencovat technologie jiným

Nvidia, jejíž akcelerátory jsou velmi častým prostředkem při vývoji. Spousta velkých firem ale ohlásila, že si pro tyto účely chce vyvíjet vlastní hardware, což pozici Nvidie ohrožuje. Vzpomenout můžeme např. na akcelerátory

Umělá inteligence je tématem posledních let a její vývoj vyžaduje velmi silný hardware. V tomto má velmi silnou pozici společnost, jejíž akcelerátory jsou velmi častým prostředkem při vývoji. Spousta velkých firem ale ohlásila, že si pro tyto účely chce vyvíjet vlastní hardware, což pozici Nvidie ohrožuje. Vzpomenout můžeme např. na akcelerátory Maia 100 od Microsoftu, MTIA od Mety nebo Trainium 2 od Amazonu. Čipy pro AI stály za obrovským nárůstem příjmů pro Nvidii, nicméně pokud spousta významných zákazníků přejde z čipů Nvidia na vlastní, tento nárůst by mohl také poněkud splasknout. A tak se proslýchá, že Nvidia půjde výzvě naproti a mohla by nabízet technologie pro tyto vlastní čipy.

Jinak řečeno, Nvidia by mohla jiným licencovat některé ze svých technologií (duševní vlastnictví), které by tak ostatní mohli zakomponovat do vlastního hardwaru. Nvidia by tak sice neprodala svůj hardware, přesto by ale z konkurenčního hardwaru mohla mít díky svým technologiím licenční poplatky. Firmy přechází na vlastní čipy hned z několika důvodů. Nepříliš dobrá dostupnost čipů Nvidia je jedním problémem, velmi vysoké ceny pak druhým. Další potíží může být to, že hardware od Nvidie nemusí být tím optimálním pro konkrétní nasazení, a pro firmy tak může být lepší mít vlastní hardware lépe uzpůsobený pro dané potřeby. Předpokládá se, že trh s vlastními čipy obecně (nejen pro AI) v roce 2023 dosahoval výše 30 mld. USD.