NVIDIA nabízí Death Stranding zdarma k GeForce RTX

AMD svou prodejní akci spojila s nástupem nových procesorů Ryzen 3000 XT , i když pro nový Ryzen 3600 XT paradoxně neplatí, že k němu dostaneme zdarma chystanou hru Assassin’s Creed Valhalla. NVIDIA si žádný nový hardware nepřipravila, nicméně Death Stranding bude jedna z mála her, která přijde s podporou DLSS 2.0 . A zcela jistě bude na trhu i mnohem dříve než Valhalla, a to už od příštího úterý, 14. července.

NVIDIA se už pochlubila tím, že právě DLSS 2.0 umožní, abychom si na všech kartách RTX 2000 zahráli v rozlišení 4K při 60 FPS, anebo ve 1440p při 100 FPS. Nebylo tedy výslovně uvedeno, že to platí i pro mobilní karty, nicméně daná akce s kopií Death Stranding zdarma zcela jistě platí právě pro jakékoliv desktopové i mobilní verze, respektive pro pořízení notebooku s mobilní GeForce RTX. A co se týče našeho trhu, aktuálně se na této akci podílejí dva prodejci, a to CZC.cz a T.S.Bohemia. To by se mohlo ještě změnit, takže může sledovat příslušné stránky dané akce